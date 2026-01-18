Девы ждут прорыва, Козероги — "сюрпризов" в карьере: гороскоп на 2026-й год

Украинский астролог Инна Крыжанова рассказала о знаке Зодиака, для которого 2026-й будет годом фундамента, завершения кармических задач и облегчения.

Автор блога в TikTok (@kryzhanova.astro4), астролог Инна Крыжанова, составила гороскоп для знака Зодиака Дева на 2026 год. По ее словам, это год масштабного успеха, который закладывает основу для успеха в 2027-2028 годах. Больше подробностей — в материале Фокуса.

Прогноз для знака Девы

"В сфере отношений Девы могут познакомиться через интернет, путешествия или на мероприятиях, а те, кто уже в отношениях, почувствуют духовный прорыв через общение и взаимопонимание с партнером", — делится астролог.

Инна замечает, что Девам должно везти в этом году, потому что в предыдущем они уже "натерпелись" достаточно.

"Этот знак Зодиака уже завершает все свои кармические проходы и задачи и начинает выдыхать и жить свою жизнь. Именно Девы в 2026 году могут почувствовать облегчение, но это не год их признания и масштабного успеха, но это фундамент. Вы будете выстраивать стратегию на будущее", — делится эксперт.

Відео дня

Прогноз для Козорогов на 2026 год

"С февраля тема семьи, недвижимости и наследования станет приоритетной на следующие два с половиной года. Говорим о возможностях карьерного роста, новой должности или собственном бизнесе. Отношения перейдут на новый уровень для тех, кто в паре, а одинокие Козероги смогут встретить духовно близкого человека во второй половине года", — отмечает Крыжанова.

Напомним, ранее Фокус писал:

Украинский астролог, зарегистрированная в сети TikTok как @meine.astrologin, рассказала, кому улыбнется удача в следующем году. Она сделала короткие прогнозы и дала несколько советов.

Астролог Инна Крыжанова рассказала о знаке Зодиака, которому в 2026 году будет везти практически во всех начинаниях. По ее словам, это впервые за 12-летний цикл.

Кроме того, мы рассказывали, кому из знаков Зодиака повезет в любви зимой 2025-2026 года.