Діви чекають прориву, Козероги — "сюрпризів" у кар'єрі: гороскоп на 2026-й рік

Українська астрологиня Інна Крижанова розповіла про знак Зодіаку, для якого 2026-й буде роком фундаменту, завершення кармічних задач та полегшення.

Авторка блогу в TikTok (@kryzhanova.astro4), астрологиня Інна Крижанова, склала гороскоп для знаку Зодіаку Діва на 2026 рік. За її словами, це рік масштабного успіху, який закладає основу для успіху у 2027-2028 роках. Більше подробиць, — у матеріалі Фокусу.

Прогноз для знаку Діви

"У сфері стосунків Діви можуть познайомитися через інтернет, подорожі або на заходах, а ті, хто вже у стосунках, відчують духовний прорив через спілкування та взаєморозуміння з партнером", — ділиться астрологиня.

Інна зауважує, що Дівам має щастити в цьому році, бо в попередньому вони уже "натерпілися" достатньо.

"Цей знак Зодіаку вже завершує всі свої кармічні проходи та задачі й починає видихати й жити своє життя. Саме Діви у 2026 році можуть відчути полегшення, але це не рік їхнього визнання та масштабного успіху, але це фундамент. Ви будете вибудовувати стратегію на майбутнє", — ділиться експертка.

Прогноз для Козорогів на 2026 рік

"З лютого тема сім'ї, нерухомості та спадкування стане пріоритетною на наступні два з половиною роки. Говоримо про можливості кар'єрного зростання, нову посаду або власний бізнес. Стосунки перейдуть на новий рівень для тих, хто в парі, а самотні Козороги зможуть зустріти духовно близьку людину у другій половині року", — зазначає Крижанова.

