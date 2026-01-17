Назван лучший семейный отель в ЕС: здесь есть огромные игровые зоны, спа и аквапарк (видео)

Среди лесов немецкой Баварии присутствует "сумасшедший" курорт для отдыха семьей. Здесь родители смогут отдохнуть от тяжелых будней, а дети — найти многочисленные аттракционы на территории огромного комплекса.

Территория Ulrichshof Nature and Family Hotel занимает большую территорию и предлагает множество как крытых, так и открытых аттракционов для детей и родителей. Об этом сообщает издание The Sun.

Одной из главных изюминок является Indoor Adventure Land — крытый парк развлечений, занимающий шесть этажей общей площадью 10 тыс. кв.м. Внутри гостей ждут батуты, многоуровневый веревочный и скалолазный маршрут, подростковая лаунж-зона с PS5 и Xbox, а также собственный кинотеатр, комната для квестов (escape room) и несколько надувных замков.

Пока дети играют, родители могут отдохнуть — в этой игровой зоне есть кофейный лаунж-зал, который открылся в начале этого года. Здесь же расположена трасса для автодрома, где одновременно могут соревноваться до восьми машинок.

Відео дня

У отеля даже есть собственные "карликовые духи-хранители", известные как шрацели (Schrazel). На сайте отеля указано, что эти существа были маленькими обитателями земли, которые жили в Баварском лесу в длинных подземных туннелях и пещерах.

Бассейн для отдыха в комплексе "Ульрихсгоф" в городе Ульрихсгоф Фото: Google

"Милые на вид, они прятались от людей и любили играть с ними из своих тайников. Семьи могут исследовать "дом" шрацелей, где есть разнообразные игровые конструкции, две горки, трасса для машинок и множество тайных проходов", — говорится на сайте комплекса.

Также в отеле есть тематическая зона для младенцев, боулинг и крытая баскетбольная площадка. Если погода позволяет прогулки, то семья может пойти к Waldspielplatz (лесной игровой площадке с немецкого — ред.) с башней для лазания и водной площадкой в виде пиратского корабля. Здесь можно взять напрокат обычные и электровелосипеды, гольф-кары и санки, а также покататься на мини Land Rover.

Любители животных могут посетить конюшни, где предлагают катание на пони и познакомиться с мелкими животными. Зимой здесь выпадает снег, а в 20 минутах езды от отеля расположен горнолыжный курорт с шестью километрами трасс и двумя санными спусками.

Спа и зона отдыха для семейного отдыха Фото: Google

В отеле также есть несколько водных зон: Felsen-BAD, Wald-BAD и Natur-BAD в зоне Eltern-SPA. Для гостей заведения работают три магазина: Lifestyle-BOX, UH-BOX и Beauty-BOX, где продают все от дизайнерской одежды до повседневных вещей, в частности газет.

В системе комплекса есть ресторан Garten Eden, который расположен в старинном богемном своде бывшей фермы. Для родителей также есть локация Crazy Horse Saloon, где можно покататься на механической лошади, посоревноваться в игровой комнате и даже попробовать качественного алкоголя.

Сам отель предлагает присмотр за детьми ежедневно с 9:00 до 20:00 на время пребывания в отпуске. Цены на отдых для семьи стартуют от 233 евро (11,7 тыс. грн) за одну ночь, а семьям доступны стандартные апартаменты, люкс и экстралюкс, где есть собственный бассейн. Комплекс "Ульрихсхоф" расположен недалеко от Мюнхена, а дорога от одноименного аэропорта до заведения составит примерно два часа на автомобиле.

Ранее Фокус рассказывал о том, как украинка удивила стоимостью отдыха на Мадейре. Восьмидневное путешествие на португальскую Мадейру в декабре может быть вполне доступным, если заранее спланировать логистику и выбрать активный формат отдыха.

Со временем стало известно о лучших курортных местах без большого количества туристов. Здесь представлены поразительные, малоизвестные места, идеально подходящие для тех, кто ищет спокойствия и природной красоты.