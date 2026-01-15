В Буковеле дороже: украинка удивила стоимостью отдыха на острове Мадейра

Восьмидневное путешествие на португальскую Мадейру в декабре может быть вполне доступным, если заранее спланировать логистику и выбрать активный формат отдыха.

Блогерша Ольга (@olga.travel.ua) рассказала о расходах на перелет, проживание и аренду авто, отметив, что этот остров является идеальным местом для прогулок даже в низкий сезон. Фокус поинтересовался, какие именно там преимущества.

По словам путешественницы, тур на трех человек, забронированный заранее, обошелся в 66 тысяч гривен (по 22 тысячи за одного). Если верить другим блогерам, в Буковеле может быть даже дороже. В стоимость были включены авиабилеты, проживание в отеле с завтраками, трансфер и медицинское страхование. Поскольку туристы путешествовали только с рюкзаками, дополнительных расходов на багаж удалось избежать.

"Это стоило каждого цента — пейзажи, океан, эмоции. Мадейра умеет влюблять, — вспоминает путешественница.

Аренда авто

Ольга отметила, что для полноценного осмотра острова обязательно стоит арендовать автомобиль. Пятидневная аренда вместе с топливом и оплатой паркингов стоила 280 евро.

Интересно, что на заправку авто путешественница потратила всего 24 евро, преодолев при этом дистанцию в 500 километров.

Что касается питания, то наличие завтраков в отеле позволило существенно сэкономить. Блогер отметила, что при покупке продуктов в супермаркетах ежедневные расходы составляли около 8-10 евро, тогда как ужин в ресторане обходился в 15-20 евро с человека.

Погода на острове

Зимняя погода на Мадейре остается мягкой: температура воздуха днем колеблется в пределах +18...+20 градусов. Несмотря на возможность кратковременных дождей, небо быстро проясняется, это создает комфортные условия для прогулок.

Среди локаций, которые стоит посетить, Ольга выделила вулканические бассейны Порту-Мониш, черный пляж в Сейшале и городок Сантана. По ее мнению, Мадейра — это место не для пассивного отдыха, а для тех, кто любит каждый день открывать новые горизонты.

