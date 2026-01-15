У Буковелі дорожче: українка здивувала вартістю відпочинку на острові Мадейра

Восьмиденна подорож на португальську Мадейру в грудні може бути цілком доступною, якщо заздалегідь спланувати логістику та обрати активний формат відпочинку.

Блогерка Ольга (@olga.travel.ua) розповіла про витрати на переліт, проживання та оренду авто, зазначивши, що цей острів є ідеальним місцем для прогулянок навіть у низький сезон. Фокус поцікавився, які саме там переваги.

За словами мандрівниці, тур на трьох осіб, заброньований заздалегідь, обійшовся у 66 тисяч гривень (по 22 тисячі за одного). Якщо вірити іншим блогерам, у Буковелі може бути дорожче. У вартість були включені авіаквитки, проживання в готелі зі сніданками, трансфер та медичне страхування. Оскільки туристи подорожували лише з рюкзаками, додаткових витрат на багаж вдалося уникнути.

"Це було варте кожного центу — краєвиди, океан, емоції. Мадейра вміє закохувати, — згадує мандрівниця.

Оренда авто

Ольга наголосила, що для повноцінного огляду острова обов’язково варто орендувати автомобіль. П’ятиденна оренда разом із пальним та оплатою паркінгів коштувала 280 євро.

Цікаво, що на заправку авто мандрівниця витратила лише 24 євро, подолавши при цьому дистанцію у 500 кілометрів.

Щодо харчування, то наявність сніданків у готелі дозволила суттєво зекономити. Блогерка зазначила, що при покупці продуктів у супермаркетах щоденні витрати становили близько 8-10 євро, тоді як вечеря в ресторані обходилася у 15-20 євро з особи.

Погода на острові

Зимова погода на Мадейрі залишається м’якою: температура повітря вдень коливається в межах +18…+20 градусів. Попри можливість короткочасних дощів, небо швидко яснішає, це створює комфортні умови для прогулянок.

Серед локацій, які варто відвідати, Ольга виділила вулканічні басейни Порту-Моніш, чорний пляж у Сейшалі та містечко Сантана. На її думку, Мадейра — це місце не для пасивного відпочинку, а для тих, хто любить щодня відкривати нові горизонти.

