Названо найкращий сімейний готель у ЄС: тут є величезні ігрові зони, спа й аквапарк (відео)

Серед лісів німецької Баварії присутній "божевільний" курорт для відпочинку родиною. Тут батьки зможуть відпочити від важких буднів, а діти — знайти чисельні атракціони на території величезного комплексу.

Територія Ulrichshof Nature and Family Hotel займає велику територію та пропонує безліч як критих, так і відкритих атракціонів для дітей і батьків. Про це повідомляє видання The Sun.

Однією з головних родзинок є Indoor Adventure Land — критий парк розваг, що займає шість поверхів загальною площею 10 тис. кв.м. Усередині на гостей чекають батути, багаторівневий мотузковий і скелелазний маршрут, підліткова лаунж-зона з PS5 та Xbox, а також власний кінотеатр, кімната для квестів (escape room) і кілька надувних замків.

Поки діти граються, батьки можуть відпочити — у цій ігровій зоні є кавова лаунж-зала, яка відкрилася на початку цього року. Тут же розташована траса для автодрому, де одночасно можуть змагатися до восьми машинок.

Відео дня

У готелю навіть є власні "карликові духи-охоронці", відомі як шрацелі (Schrazel). На сайті готелю зазначено, що ці істоти були маленькими мешканцями землі, які жили в Баварському лісі у довгих підземних тунелях і печерах.

Басейн для відпочинку в комплексі "Ульріхсгоф" Фото: Google

"Милі на вигляд, вони ховалися від людей і любили бавитися з ними зі своїх схованок. Сім’ї можуть дослідити "дім" шрацелів, де є різноманітні ігрові конструкції, дві гірки, траса для машинок і безліч таємних проходів", — йдеться на сайті комплексу.

Також у готелі є тематична зона для немовлят, боулінг і критий баскетбольний майданчик. Якщо погода дозволяє прогулянки, то родина може піти до Waldspielplatz (лісового ігрового майданчика з німецької — ред.) з вежею для лазіння та водним майданчиком у вигляді піратського корабля. Тут можна взяти напрокат звичайні та електровелосипеди, гольф-кари та санчата, і навіть покататися на міні Land Rover.

Любителі тварин можуть відвідати стайні, де пропонують катання на поні та познайомитися з дрібними тваринами. Взимку тут випадає сніг, а в 20 хвилинах їзди від готелю розташований гірськолижний курорт із шістьма кілометрами трас і двома санними спусками.

Спа та зона відпочинку для сімей Фото: Google

Готель також має кілька водних зон: Felsen-BAD, Wald-BAD та Natur-BAD у зоні Eltern-SPA. Для гостей закладу працюють три магазини: Lifestyle-BOX, UH-BOX та Beauty-BOX, де продають усе від дизайнерського одягу до повсякденних речей, зокрема газет.

В системі комплексу є ресторан Garten Eden, який розташований у старовинному богемному склепінні колишньої ферми. Для батьків також є локація Crazy Horse Saloon, де покататися на механічному коні, позмагатися в ігровій кімнаті та навіть скуштувати якісного алкоголю.

Сам готель пропонує догляд за дітьми щодня з 9:00 до 20:00 на час перебування у відпустці. Ціни на відпочинок для родини стартують від 233 євро (11,7 тис. грн) за одну ніч, а родинам доступні стандартні апартаменти, люкс і екстралюкс, де є власний басейн. Комплекс "Ульріхсгоф" розташований неподалік від Мюнхена, а дорога від однойменного аеропорту до закладу складатиме приблизно дві години автомобілем.

Раніше Фокус розповідав про те, як українка здивувала вартістю відпочинку на Мадейрі. Восьмиденна подорож на португальську Мадейру в грудні може бути цілком доступною, якщо заздалегідь спланувати логістику та обрати активний формат відпочинку.

Згодом стало відомо про найкращі курортні місця без великої кількості туристів. Тут представлені разючі, маловідомі місця, що ідеально підходять для тих, хто шукає спокою та природної краси.