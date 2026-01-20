Шедевры Федерико Феллини: 3 лучших фильма режиссера, — их должен увидеть каждый

Итальянец Федерико Феллини — один из самых влиятельных режиссеров в истории кино. Его стиль — это сочетание снов, воспоминаний, смеха, гротеска и глубокой экзистенциальной тоски. Фокус выбрал три фильма, которые дают ключи к его вселенной.

Федерико Феллини родился 20 января 1920 года. Его называют одним из самых влиятельных режиссеров, автором уникального стиля, который сочетает гротеск, реализм и фантазию в синтезе с автобиографизмом. Благодаря экспериментальным картинам, где на передний план выходила тема экзистенциального одиночества, художник получил 5 премий "Оскар", а его имя навсегда вошло в историю киноискусства.

Фокус отобрал три фильма Федерико Феллини, которые должен увидеть каждый.

"Дорога" (1954)

Бедная крестьянка продает свою дочь Джельсомину странствующему силачу Дзампано, который зарабатывает на жизнь цирковыми номерами. Парочка путешествует по Италии, выступая на ярмарках. Дзампано — грубый и жестокий, Джельсомина — добрая, как ребенок. Их отношения постепенно превращаются в трагедию одиночества, вины и неспособности любить.

"Дорога" — первый большой международный успех Феллини, который во многом обязан трогательной игре Джульетты Мазины (жены режиссера). Финал этой картины считается одним из самых трагических в мировом кино.

В 1957 году фильм получил "Оскар" как лучший среди иностранных.

"Сладкая жизнь" (1960)

Журналист Марчелло Рубини наслаждается светскими вечеринками и тусовками ночного Рима. Он знакомится с аристократами, звездами, художниками, но так и не находит смысла жизни. Лента "Сладкая жизнь" показывает моральный кризис в обществе, но Феллини не морализирует, а только наблюдает, оставляя зрителю право на оценку.

Католическая церковь осудила фильм, но это не помешало режиссеру получить "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Интересно, что там впервые появляется термин "папарацци", а сцену с Анитой Экберг в фонтане Треви называют одной из самых узнаваемых в истории мирового кино.

8½ (1963)

Режиссер Гвидо Ансельми переживает творческий кризис — он должен снять фильм, но не знает, о чем. В "8½" реальность переплетается с детскими воспоминаниями, фантазиями и снами. Рассказ превращается в путешествие в сознание художника.

Почему такое название? Это был восьмой с половиной фильм Феллини (6 полных фильмов, 2 ленты, снятые в соавторстве, и этот крайний, который режиссер назвал "половиной").

"8½" стал вдохновением для Бергмана, Тарковского, Скорсезе и многих других режиссеров.

