Старший сын Бекхэмов публично отрекся от родителей и раскрыл всю правду (фото)

Старший сын супругов Бекхэмов, Бруклин Пельц Бекхэм, сделал резонансное заявление, что прекратил общение с родителями.

Бруклин публично обвинил Дэвида и Викторию в многолетнем тотальном контроле, попытках разрушить его брак с Николой Пельц и отказался от любых шагов к примирению. В пространном обращении в Instagram он объяснил, что конфликт в семье продолжается уже не первый год, однако критической черты он достиг после его свадьбы в 2022 году.

Юноша отметил, что больше не планирует скрывать правду, поскольку сами родители и их команда неоднократно выносили частные разногласия на суд прессы.

Обвинения в давлении

По словам Бруклина, его родители всегда стремились полностью управлять публичным имиджем семьи, создавая иллюзию идеальных отношений через социальные сети, тогда как реальность была другой.

Одним из самых болезненных моментов он назвал ситуацию вокруг свадебного платья Николы: Виктория Бекхэм якобы в последний момент отказалась его шить, что заставило невесту срочно искать нового дизайнера.

Кроме того, сын футболиста рассказал о финансовом и юридическом давлении. Он утверждает, что за несколько недель до свадьбы родители пытались заставить его подписать документы об отказе от прав на собственное имя, связывая это с будущими денежными выплатами.

Инцидент на свадьбе

Бруклин также вспомнил унизительный случай во время свадебной вечеринки. Он рассказал, что Виктория фактически перехватила его первый танец с женой. Несмотря на то, что номер был заранее подготовлен для молодоженов, на сцену вместо Николы вышла его мать, что заставило его чувствовать себя крайне неловко перед сотнями гостей.

По словам парня, даже попытки наладить контакт не дали результата.

"Мы все равно поехали в Лондон на день рождения моего отца и в течение недели нас игнорировали, пока мы ждали в гостиничном номере, пытаясь спланировать с ним качественное время. Он отклонил все наши попытки, за исключением большой вечеринки по случаю его дня рождения, на которую были приглашены сотня гостей и где в каждом углу стояли камеры", — отметил он.

Сейчас молодой человек категорически отрицает слухи о том, что находится под влиянием своей жены. Наоборот, он отметил, что именно после дистанцирования от родительского контроля он впервые за долгое время избавился от постоянной тревожности и начал самостоятельно принимать решения.

