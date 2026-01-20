Старший син Бекхемів публічно зрікся батьків і розкрив всю правду (фото)

Старший син подружжя Бекхемів, Бруклін Пельц Бекхем, зробив резонансну заяву, що припинив спілкування з батьками.

Бруклін публічно звинуватив Девіда та Вікторію у багаторічному тотальному контролі, спробах зруйнувати його шлюб із Ніколою Пельц та відмовився від будь-яких кроків до примирення. У розлогому зверненні в Instagram він пояснив, що конфлікт у родині триває вже не перший рік, проте критичної межі він сягнув після його весілля у 2022 році.

Юнак зауважив, що більше не планує приховувати правду, оскільки самі батьки та їхня команда неодноразово виносили приватні розбіжності на розсуд преси.

Звинувачення у тиску

За словами Брукліна, його батьки завжди прагнули повністю керувати публічним іміджем родини, створюючи ілюзію ідеальних стосунків через соціальні мережі, тоді як реальність була іншою.

Відео дня

Подружжя Бекхемів Фото: Victoria Beckham/Instagram

Одним із найбільш болючих моментів він назвав ситуацію навколо весільної сукні Ніколи: Вікторія Бекхем нібито в останню мить відмовилася її шити, що змусило наречену терміново шукати нового дизайнера.

Крім того, син футболіста розповів про фінансовий та юридичний тиск. Він стверджує, що за кілька тижнів до весілля батьки намагалися змусити його підписати документи про відмову від прав на власне ім’я, пов’язуючи це з майбутніми грошовими виплатами.

Інцидент на весіллі

Бруклін також згадав принизливий випадок під час весільної вечірки. Він розповів, що Вікторія фактично перехопила його перший танець із дружиною. Попри те, що номер був заздалегідь підготовлений для молодят, на сцену замість Ніколи вийшла його мати, що змусило його почуватися вкрай ніяково перед сотнями гостей.

За словами хлопця, навіть спроби налагодити контакт не дали результату.

"Ми все одно поїхали до Лондона на день народження мого батька і протягом тижня нас ігнорували, поки ми чекали в готельному номері, намагаючись спланувати з ним якісний час. Він відхилив усі наші спроби, за винятком великої вечірки з нагоди його дня народження, на яку було запрошено сотню гостей і де в кожному кутку стояли камери", — зазначив він.

Наразі молодий чоловік категорично заперечує чутки про те, що перебуває під впливом своєї дружини. Навпаки, він наголосив, що саме після дистанціювання від батьківського контролю він уперше за довгий час позбувся постійної тривожності та почав самостійно приймати рішення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Чутки про сварку Вікторії Бекхем та Ніколи Пельтц підігрілися свіжими розповідями інсайдерів. Повідомляється, що в зірковій родині стався серйозний розкол.

Круз Бекхем виступив із публічною заявою в Instagram, відреагувавши на публікацію британського таблоїда. Журналісти стверджували, що Вікторія та Девід Бекхем відписалися від свого 26-річного первістка Брукліна.

Також ми писали про те, що нідерландська ексмодель та тренерка з йоги Ребекка Лус вкотре прокоментувала чутки про її роман з Девідом Бекхемом. Вона стверджує, що ніколи про брехала про стосунки з британським футболістом і говорила лише правду.