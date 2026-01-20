Бывшая любовница Дэвида Бекхэма заговорила о ссоре в звездной семье

Ребекка Лус, бывшая любовница Дэвида Бекхэма, стала частью команды Бруклина Бекхэма на фоне его ссоры с родителями — Дэвидом и Викторией.

Личная ассистентка, которая стала преподавателем йоги, ответила фанату в своем последнем посте в Instagram, который призвал ее прочитать заявление шеф-повара, в котором он обвинил Дэвида и Викторию Бекхэм в контроле над ним.

Экс-любовница Дэвида Бекхэма сделала заявление

"Я так рада, что он наконец защищает себя и говорит публично!!!! Мне так жаль его бедную жену, которая очень хорошо знает, какими они могут быть!" — ответила Лус, имея в виду жену Бруклина, Николу Пельтц.

Другому человеку, который назвал заявление Бруклина "захватывающим признанием", она ответила: "Правда всегда выходит наружу".

Ребекка Лус прокомментировала ссору в семье Бекхэмов Фото: Instagram

Кто такая Ребекка Лус

В 2004 году Лус публично заявила о романе с Бекхэмом-старшим. К тому времени футболист переехал в Испанию, чтобы играть за мадридский "Реал", оставив жену Викторию, с которой он на тот момент прожил четыре года, дома в Англии с их маленькими сыновьями.

Відео дня

Несмотря на то, что Дэвид и Виктория решительно отрицали ее заявления, Лус с тех пор придерживается своих обвинений.

Что касается Бруклина, то 26-летний футболист накануне в Instagram Stories, потому что у него "не было другого выбора", кроме как решить свою вражду с родителями.

"Я не хочу мириться со своей семьей. Всю мою жизнь мои родители контролировали нарративы в прессе о нашей семье", — написал он.

Бруклин продолжил: "Недавно я собственными глазами видел, на что они готовы зайти, чтобы распространять бесчисленную ложь в СМИ, в основном за счет невинных людей, чтобы сохранить собственный образ".

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: brooklynpeltzbeckham

В частности, стало известно, что Виктория настраивала первенца против его жены Николы.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Бруклин Пельтц-Бекхэм сделал резонансное заявление, что прекратил общение с родителями.

Слухи о ссоре Виктории Бекхэм и Николы Пельтц подогрелись свежими рассказами инсайдеров. Сообщается, что в звездной семье произошел серьезный раскол.

Кроме того, тренер по йоге Ребекка Лус в очередной раз прокомментировала слухи о ее романе с Дэвидом Бекхэмом.