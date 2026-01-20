Колишня коханка Девіда Бекхема заговорила про сварку в зірковій родині

Ребекка Лус, колишня коханка Девіда Бекхема, стала частиною команди Брукліна Бекхема на фоні його сварки з батьками — Девідом та Вікторією.

Особиста асистентка, яка стала викладачем йоги, відповіла фанату у своєму останньому дописі в Instagram, який закликав її прочитати заяву шеф-кухаря, у якій він звинуватив Девіда та Вікторію Бекхем у контролі над ним.

Екскоханка Девіда Бекхема зробила заяву

"Я так рада, що він нарешті захищає себе та говорить публічно!!!! Мені так шкода його бідну дружину, яка дуже добре знає, якими вони можуть бути!" — відповіла Лус, маючи на увазі дружину Брукліна, Ніколу Пельтц.

Іншій людині, яка назвала заяву Брукліна "захопливим зізнанням", вона відповіла: "Правда завжди виходить назовні".

Ребекка Лус прокоментувала сварку в родині Бекхемів Фото: Instagram

Хто така Ребекка Лус

У 2004 році Лус публічно заявила про роман з Бекхемом-старшим. На той час футболіст переїхав до Іспанії, щоб грати за мадридський "Реал", залишивши дружину Вікторію, з якою він на той момент прожив чотири роки, вдома в Англії з їхніми маленькими синами.

Попри те, що Девід та Вікторія рішуче заперечували її заяви, Лус з того часу дотримується своїх звинувачень.

Що стосується Брукліна, то 26-річний футболіст напередодні в Instagram Stories, бо в нього "не було іншого вибору", окрім як вирішити свою ворожнечу з батьками.

"Я не хочу миритися зі своєю родиною. Усе моє життя мої батьки контролювали наративи в пресі про нашу родину", — написав він.

Бруклін продовжив: "Нещодавно я на власні очі бачив, на що вони готові зайти, щоб поширювати незліченну брехню в ЗМІ, здебільшого за рахунок невинних людей, аби зберегти власний образ".

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем Фото: brooklynpeltzbeckham

Зокрема, стало відомо, що Вікторія налаштовувала первістка проти його дружини Ніколи.

