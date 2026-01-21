Жена Джей Ди Вэнса объявила, что ждет четвертого ребенка на фоне слухов о разводе

40-летняя вторая леди США Уша Вэнс сообщила, что беременна и это будет мальчик. Ранее ходили слухи, что в семье вице-президента Вэнса назрел разлад из-за его интимных объятий с вдовой Чарли Кирка.

Примечатльно, но Уша Вэнс стала первой женой вице-президента, забеременевшей после Эллен, жены Скайлера Колфакса, которая родила в апреле 1870 года во время президентства Улисса С. Гранта, пишет Daily Mail.

"Мы очень рады сообщить, что Уша беременна нашим четвертым ребенком, мальчиком. Уша и малыш чувствуют себя хорошо, и мы все с нетерпением ждем его появления на свет в конце июля", — сообщила пресс-служба второй леди 21 января.

Уша Вэнс ждет четвертого ребенка Фото: Twitter/X J.D. Vance

41-летний Вэнс и Уша добавили, что они "благодарны военным врачам, которые превосходно заботятся о нашей семье".

Заявление о беременности второй леди США прозвучало на фоне слухов о вероятном разводе четы Вэнс, после того, как Ушу несколько раз видели без обручального кольца на публике.

Представитель Уши объяснил СМИ в прошлом месяце, что она "мать троих маленьких детей, много моет посуду, часто купает детей и иногда забывает свое кольцо".

Жена вице-президента редко дает интервью и обычно избегает внимания СМИ, но в июньском интервью она намекнула на возможное рождение четвертого ребенка.

Она рассказала журналистке: "Мне так нравилось иметь двоих детей, что в итоге я стала матерью троих, что удивило и меня и мужа. Иногда он думает, что хотел бы иметь четвертого, но посмотрим, к чему это приведет".

Супруги Вэнс, познакомились в Йельской юридической школе и поженились в 2014 году. У них двое сыновей, 8-летний Юэн и 5-летний Вивек, и дочь, четырехлетняя Мирабель.

В своих мемуарах "Hillbilly Elegy" Вэнс называл Ушу своим "духовным наставником из Йеля", поскольку он происходил из рабочей семьи, а она — дочь индийских иммигрантов-ученых, что помогло ему сориентироваться в элитной культуре Лиги плюща.

Уша Вэнс и Джей Ди Вэнс поженились в 2014 году Фото: Twitter/X J.D. Vance

Вэнс описывал свои чувства во время их ухаживаний как "непреодолимые". Друзья пары и даже их профессор отмечали, что он был явно "влюблен".

У Вэнса и Уши было две свадебные церемонии: в христианской и индуистской традициях.

14 июня 2014 года они поженились на деревенской церемонии на открытом воздухе в Кентукки, откуда Вэнс родом.

Новость о беременности Уши появилась спустя несколько месяцев после того, как Джей Ди Вэнс заявил, что надеется на обращение своей жены в христианство. А также после его объятий с Эрикой, вдовой покойного Чарли Кирка. Многие посчитали, что это выглядело слишком страстно, как для утешения женщины, потерявшей мужа.

