Дружина Джей Ді Венса оголосила, що чекає на четверту дитину на тлі чуток про розлучення

40-річна друга леді США Уша Венс повідомила, що вагітна і це буде хлопчик. Раніше ходили чутки, що в сім'ї віцепрезидента Венса назрів розлад через його інтимні обійми з вдовою Чарлі Кірка.

Примітно, але Уша Венс стала першою дружиною віцепрезидента, яка завагітніла після Еллен, дружини Скайлера Колфакса, яка народила у квітні 1870 року під час президентства Улісса С. Гранта. Гранта, пише Daily Mail.

"Ми дуже раді повідомити, що Уша вагітна нашою четвертою дитиною, хлопчиком. Уша і малюк почуваються добре, і ми всі з нетерпінням чекаємо його появи на світ наприкінці липня", — повідомила пресслужба другої леді 21 січня.

Уша Венс чекає на четверту дитину Фото: Twitter/X J.D. Vance

41-річний Венс і Уша додали, що вони "вдячні військовим лікарям, які чудово піклуються про нашу сім'ю".

Заява про вагітність другої леді США прозвучала на тлі чуток про ймовірне розлучення подружжя Венс, після того, як Ушу кілька разів бачили без обручки на публіці.

Представник Уші пояснив ЗМІ минулого місяця, що вона "мати трьох маленьких дітей, багато миє посуд, часто купає дітей і іноді забуває свою обручку".

Дружина віцепрезидента рідко дає інтерв'ю і зазвичай уникає уваги ЗМІ, але в червневому інтерв'ю вона натякнула на можливе народження четвертої дитини.

Вона розповіла журналістці: "Мені так подобалося мати двох дітей, що в підсумку я стала матір'ю трьох, що здивувало і мене, і чоловіка. Іноді він думає, що хотів би мати четвертого, але подивимося, до чого це призведе".

Подружжя Венс, познайомилося в Єльській юридичній школі і одружилося 2014 року. У них двоє синів, 8-річний Юен і 5-річний Вівек, і дочка, чотирирічна Мірабель.

У своїх мемуарах "Hillbilly Elegy" Венс називав Ушу своїм "духовним наставником з Єля", оскільки він походив із робітничої сім'ї, а вона — дочка індійських іммігрантів-науковців, що допомогло йому зорієнтуватися в елітній культурі Ліги плюща.

Уша Венс і Джей Ді Венс одружилися у 2014 році Фото: Twitter/X J.D. Vance

Венс описував свої почуття під час їхніх залицянь як "непереборні". Друзі пари і навіть їхній професор зазначали, що він був явно "закоханий".

У Венса й Уші було дві весільні церемонії: у християнській та індуїстській традиціях.

14 червня 2014 року вони одружилися на сільській церемонії на відкритому повітрі в Кентуккі, звідки Венс родом.

Новина про вагітність Вуха з'явилася через кілька місяців після того, як Джей Ді Венс заявив, що сподівається на навернення своєї дружини в християнство. А також після його обіймів з Ерікою, вдовою покійного Чарлі Кірка. Багато хто вважав, що це виглядало занадто пристрасно, як для розради жінки, яка втратила чоловіка.

