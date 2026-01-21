Педан, Никитюк, Астафьева и другие: как украинские звезды выглядели 10 лет назад (фото)

Тренд в соцсетях поддержал "Новый канал", который опубликовал фото ведущих и актеров, которые появлялись в его программах и шоу.

"Запрыгиваем в последний вагон тренда с 2016 годом и вспоминаем, каким он был вместе с любимыми ведущими и актерами "Нового канала", — написано в посте.

Канал опубликовал старые и новые фотографии Леси Никитюк, Даши Астафьевой, Владимира Дантеса, Константина Войтенко, Александра Педана и других.

Владимир Дантес успел пошутить в комментариях, что совсем не изменился.

Напомним, украинская телеведущая и звезда фильма "Песики" Леся Никитюк поделилась новыми фото со своим сыном Оскаром, который родился 15 июня 2025 года и которому накануне исполнилось 7 месяцев.

Также Фокус рассказывал, какие книги читают Елена Зеленская, Владимир Дантес и другие известные украинцы.