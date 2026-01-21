Педан, Нікітюк, Астаф'єва та інші: як українські зірки виглядали 10 років тому (фото)

Тренд у соцмережах підтримав "Новий канал", який опублікував фото ведучих та акторів, які з'являлись у його програмах та шоу.

"Застрибуємо у останній вагон тренду з 2016 роком та пригадуємо, яким він був разом з улюбленими ведучими та акторами "Нового каналу", — написано у пості.

Канал опублікував старі та нові фотографії Лесі Нікітюк, Даші Астаф'євої, Володимира Дантеса, Костянтина Войтенко, Олександра Педана та інших.

Володимир Дантес встиг пожартувати у коментарях, що зовсім не змінився.

Нагадаємо, українська телеведуча та зірка фільму "Песики" Леся Нікітюк поділилася новими фото зі своїм сином Оскаром, який народився 15 червня 2025 року і якому напередодні виповнилося 7 місяців.

Також Фокус розповідав, які книжки читають Олена Зеленська, Володимир Дантес та інші відомі українці.