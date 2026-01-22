Ее хотели женщины по всему миру: культовая сумка из 2000-х возвращается в моду

Модный дом Saint Laurent объявил о возвращении культовой сумки Mombasa, которая стала одним из самых узнаваемых аксессуаров начала 2000-х годов. Модель снова появится в коллекции бренда в 2026 году.

Об этом стало известно из поста Saint Laurent в Instagram, опубликованного 11 января. В нем бренд представил Mombasa как будущий it-bag нового года, переосмысленный в современном ключе. Лицом кампании стала Белла Хадид, которая появилась с сумкой в руках в визуальной стилистике с выразительной отсылкой к эстетике нулевых, пишет Cosmopolitan.

Возвращение Mombasa подтверждает общую тенденцию на возрождение знаковых аксессуаров начала XXI века. Сумка, некогда бывшая объектом желания для модниц по всему миру, вновь привлекает внимание как новых поколений, так и тех, кто помнит ее первый взлет популярности.

Белла Хадид для Saint Laurent Фото: Saint Laurent

Модель отличается округлой формой, нарочито акцентированными швами и удобной ручкой, что позволяет носить ее как в руке, так и на плече. В новой коллекции Saint Laurent сумка Mombasa представлена в мини- и макси-форматах.

На фоне официального возвращения модели растет интерес и к винтажным версиям сумки. Ценители люксового секондхенда активно ищут оригинальные модели 2000-х годов на специализированных платформах. Так, в Collector Square доступны различные варианты сумки Mombasa середины 2000-х годов и более ранних периодов по ценам около 700 евро.

