Її хотіли жінки по всьому світу: культова сумка з 2000-х повертається в моду

модна сумка з 2000
Сумка колись була об"єктом бажання для модниць у всьому світі | Фото: Saint Laurent

Модний дім Saint Laurent оголосив про повернення культової сумки Mombasa, яка стала одним із найвпізнаваніших аксесуарів початку 2000-х років. Модель знову з’явиться у колекції бренду у 2026 році.

Про це стало відомо з допису Saint Laurent в Instagram, опублікованого 11 січня. У ньому бренд представив Mombasa як майбутній it-bag нового року, переосмислений у сучасному ключі. Обличчям кампанії стала Белла Гадід, яка з’явилася з сумкою в руках у візуальній стилістиці з виразним відсиланням до естетики нульових, пише Cosmopolitan.

Повернення Mombasa підтверджує загальну тенденцію на відродження знакових аксесуарів початку XXI століття. Сумка, що колись була об’єктом бажання для модниць у всьому світі, знову привертає увагу як нових поколінь, так і тих, хто пам’ятає її перший злет популярності.

сумка Saint Laurent
Белла Гадід для Saint Laurent
Фото: Saint Laurent

Модель вирізняється округлою формою, навмисно акцентованими швами та зручною ручкою, що дозволяє носити її як у руці, так і на плечі. У новій колекції Saint Laurent сумка Mombasa представлена у міні- та максіформатах.

На тлі офіційного повернення моделі зростає інтерес і до вінтажних версій сумки. Поціновувачі люксового секондгенду активно шукають оригінальні моделі 2000-х років на спеціалізованих платформах. Зокрема, у Collector Square доступні різні варіанти сумки Mombasa середини 2000-х років і раніших періодів за цінами близько 700 євро.

