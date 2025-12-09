У моду повертається улюблена річ міленіалів: це тренд зими 2025 року

Культова “зелена куртка” мілленіалів повертається у моду — тепер уже як один із ключових трендів сезону осінь–зима 2025. Йдеться про знамениту field jacket — оливкову польову куртку з коробкуватим кроєм і великими кишенями, яка колись була обов’язковим елементом гардероба підлітків у США.

У 2010-х її носили всі: від "емо" і панків до "It-girls" і препів. Тоді вона поєднувалася з чорними скінні-джинсами, футболками з логотипами гуртів та грубими черевиками. Сьогодні дизайнери роблять ставку на майже незмінний силует, відсилаючи до 90-х і навіть 70-х років, пише Glamour.

Від військового одягу до символу протесту

Польова куртка з’явилася у 1940-х, створена для американських військових на порозі Другої світової війни. За словами Авері Труфелман, ведучої подкасту Articles of Interest, її розробка стала спільним проєктом армії та тодішніх новаторів outdoor-індустрії, таких як Eddie Bauer та L.L. Bean.

Це був не просто верхній одяг, а ціла модульна система для будь-яких погодних умов. До базової куртки додавалася тепла підкладка, парка, захист від дощу, а всередині навіть пришивали інструкції з правильного багатошарового носіння — настільки новою була ця концепція.

У 70-х польова куртка стала символом антивоєнних протестів. Її купували у магазинах військового надлишку, роблячи військову форму парадоксальним, але знаковим елементом контркультури.

Повернення на подіуми

У 2025 році field jacket знову активно з’являється в колекціях провідних брендів — від Prada і Victoria Beckham до Levi’s та L.L. Bean. Дизайн майже не змінюється, адже його універсальність і практичність залишаються актуальними.

Разом із нею у тренди повертається й стібана підкладка, яку сьогодні модники знають як "лукову" стьобану куртку. Саме вона була внутрішнім шаром польової куртки під час війни у В’єтнамі.

За словами Труфелман, молодіжна мода 70-х і 80-х значною мірою сформувалася під впливом військового надлишку, який зник після завершення призову. Порожнечу швидко заповнила модна індустрія — і робить це знову.

