В моду возвращается любимая вещь миллениалов: это тренд зимы 2025 года

Культовая "зеленая куртка" миллениалов возвращается в моду — теперь уже как один из ключевых трендов сезона осень-зима 2025. Речь идет о знаменитой field jacket — оливковой полевой куртке с коробчатым кроем и большими карманами, которая когда-то была обязательным элементом гардероба подростков в США.

В 2010-х ее носили все: от "эмо" и панков до "It-girls" и препов. Тогда она сочеталась с черными скинни-джинсами, футболками с логотипами групп и грубыми ботинками. Сегодня дизайнеры делают ставку на почти неизменный силуэт, отсылая к 90-м и даже 70-м годам, пишет Glamour.

От военной одежды до символа протеста

Полевая куртка появилась в 1940-х, созданная для американских военных на пороге Второй мировой войны. По словам Авери Труфелман, ведущей подкаста Articles of Interest, ее разработка стала совместным проектом армии и тогдашних новаторов outdoor-индустрии, таких как Eddie Bauer и L.L. Bean.

Это была не просто верхняя одежда, а целая модульная система для любых погодных условий. К базовой куртке добавлялась теплая подкладка, парка, защита от дождя, а внутри даже пришивали инструкции по правильному многослойному ношению — настолько новой была эта концепция.

В 70-х полевая куртка стала символом антивоенных протестов. Ее покупали в магазинах военного избытка, делая военную форму парадоксальным, но знаковым элементом контркультуры.

Возвращение на подиумы

В 2025 году field jacket снова активно появляется в коллекциях ведущих брендов — от Prada и Victoria Beckham до Levi's и L.L. Bean. Дизайн почти не меняется, ведь его универсальность и практичность остаются актуальными.

Вместе с ней в тренды возвращается и стеганая подкладка, которую сегодня модники знают как "луковую" стеганую куртку. Именно она была внутренним слоем полевой куртки во время войны во Вьетнаме.

По словам Труфелман, молодежная мода 70-х и 80-х в значительной степени сформировалась под влиянием военного избытка, который исчез после завершения призыва. Пустоту быстро заполнила модная индустрия — и делает это снова.

