Скоро все закончится: 4 знакам Зодиака нужно продержаться до конца зимы

В ближайшие четыре недели некоторые знаки Зодиака завершают свои "кармические хвосты", поэтому сейчас важно пройти испытания и дождаться изменений в жизни в начале весны.

Украинский астролог Ольга Маслова, которая составляет индивидуальные гороскопы и снимает блог в TikTok (@astro_maslova), рассказала о представителях четырех знаков Зодиака, которых впереди ждут завершения кармических историй. Речь идет о Скорпионах, Водолеях, Львах и Тельцах. Больше об актуальном астрологическом прогнозе, — узнавайте в материале Фокуса.

"Кармическая история означает важное завершение в вашей жизни. Это не о чем-то плохом, не о новых испытаниях. Просто пришло время отпустить все то, что уже отжило. Ведь планета Плутон трансформирует нас безумно, а Водолей, с которым она связана сейчас, говорит о чем-то новом, трансформационном, будущем. Закрываются двери, которые для нас неактуальны. От нас зависит: или мы закроем их сейчас сами легко, или Вселенная закроет их сама, но тогда может быть болезненно", — рассказывает астролог.

Леви

Для этого знака Зодиака изменения касаются любви и отношений.

"У Львов может быть история с партнерством. Люди, которые приходят сейчас в вашу жизнь, являются вашим зеркалом. Могут открыться глаза на большое количество людей. Этот период как бы вас готовит к тому, чтобы вы наконец открыли заветную дверь с ноги — зашли и себя показали", — рассказывает Маслова.

Тельцы

По словам астролога, представителей этого знака впереди ждет прекрасный карьерный период.

"Завершается все то, что для вас некомфортно. Тельцы в 2026 году очень резко могут сменить свою профессию. Для них это может быть некомфортно и нестабильно", — объясняет она.

Скорпионы

Представителей этого знака ждут истории с финансами.

"Скорпионы откроют собственный бизнес. Наконец-то начнут рисковать, не бояться перемен. Если они устали где-то работать, пора завершать", — комментирует Ольга.

Водолеи

"Водолеи — главные герои Плутона. В 2026 году вы будто просыпаетесь ото сна. Последние два года вы чувствовали, будто взяли очень легкий темп. Вам хотелось движения и перемен", — заключает она.

