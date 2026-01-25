Скоро все закінчиться: 4 знакам Зодіаку потрібно протриматись до кінця зими

У найближчі чотири тижні деякі знаки Зодіаку завершують свої "кармічні хвости", отже наразі важливо пройти випробування й дочекатися зміни у житті на початку весни.

Українська астрологиня Ольга Маслова, яка складає індивідуальні гороскопи та знімає блог в TikTok (@astro_maslova), розповіла про представників чотирьох знаків Зодіаку, яких попереду чекають завершення кармічних історій. Йдеться про Скорпіонів, Водоліїв, Левів і Тельців. Більше про актуальний астрологічний прогноз, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Кармічна історія означає важливе завершення у вашому житті. Це не про щось погане, не про нові випробування. Просто настав час відпустити все те, що вже віджило. Адже планета Плутон трансформує нас шалено, а Водолій, з яким вона пов’язана зараз, говорить про щось нове, трансформаційне, майбутнє. Закриваються двері, які для нас неактуальні. Від нас залежить: чи ми зачинимо їх зараз самі легко, чи Всесвіт зачинить їх сам, але тоді може бути болічно", — розповідає астрологиня.

Леви

Для цього знаку Зодіаку зміни стосуються кохання і стосунків.

"У Левів може бути історія з партнерством. Люди, які приходять зараз у ваше життя, є вашим дзеркалом. Можуть відкритися очі на велику кількість людей. Цей період ніби вас готує до того, щоб ви нарешті відкрили завітні двері з ноги – зайшли і себе показали", — розповідає Маслова.

Тельці

За словами астрологині, представників цього знаку попереду чекає прекрасний кар’єрний період.

"Завершується все те, що для вас некомфортно. Тельці у 2026 році дуже різко можуть змінити свою професію. Для них це може бути некомфортно і нестабільно", — пояснює вона.

Скорпіони

Представників цього знаку чекають історії з фінансами.

"Скорпіони відкриють власний бізнес. Нарешті почнуть ризикувати, не боятися змін. Якщо вони втомилися десь працювати, пора завершувати", — коментує Ольга.

Водолії

"Водолії – головні герої Плутона. У 2026 році ви ніби прокидаєтесь від сну. Останні два роки ви відчували, ніби взяли дуже легкий темп. Вам хотілося руху і змін", — підсумовує вона.

