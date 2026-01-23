Бывший принц Эндрю вот-вот переедет: в новом поместье он должен соблюдать один нетипичный запрет

Лишенный титулов бывший принц Эндрю вскоре переедет в новое поместье, где для него будет действовать одно строгое правило, запрещающее заводить некоторых домашних любимцев.

Так, на территории нового дома Эндрю не сможет завести себе кота, что обусловлено особенностями здешнего устройства. Об этом пишет издание Express.

Как отмечает медиа, после длительных месяцев ожидания относительно переезда после лишения титулов вскоре бывший принц передаст ключи от Royal Lodge королевской семье. После этого Эндрю переедет в свой новый дом в поместье в Сандрингеме.

Инсайдеры говорят, что, как ожидается, он переедет уже в ближайшие дни и поселится в нескольких часах езды до Marsh Farm — дома на частной усадьбе короля Чарльза в Сандрингеме.

Уже это событие может сильно повлиять на Эндрю, поскольку он привык на протяжении последних нескольких десятилетий жить в роскошном поместье и мало в чем себе отказывать. Запрет на заведение кота в поместье тоже может вызвать дискомфорт бывшему принцу.

Эндрю скоро переедет в новое поместье Фото: Hello! Magazine

Запрет на заведение котов в новом поместье не является прихотью королевской семьи или попыткой унизить Эндрю. Как пишет издание Hello! Magazine, такое странное, на первый взгляд, ограничение, имеет вполне содержательные основания.

Дело в том, что на территории поместья обитает много диких животных, таких как фазаны и другие дикие птицы. Поскольку кот — хищное животное, которое охотится часто на птиц, то для них это может представлять угрозу, из-за чего и было введено такое ограничение. Считается, что правило установила еще королева Елизавета II и с тех пор его неукоснительно соблюдают.

Однако, как предполагают СМИ, Эндрю, возможно, позволят завести в новом доме собак. Однако точно пока об этом никто не знает.

Известно также, что перед въездом бывшего принца в поместье проводится ремонт.

