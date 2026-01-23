Колишній принц Ендрю от-от переїде: у новому маєтку він повинен дотримуватися однієї нетипової заборони

Позбавлений титулів колишній принц Ендрю невдовзі переїде у новий маєток, де для нього діятиме одне суворе правило, що забороняє заводити деяких домашніх улюбленців.

Так, на території нового дому Ендрю не зможе завести собі кота, що обумовлено особливостями тутешнього устрою. Про це пише видання Express.

Як зазначає медіа, після тривалих місяців очікування щодо переїзду після позбавлення титулів невдовзі колишній принц передасть ключі від Royal Lodge королівській родині. Після цього Ендрю переїде до свого нового будинку в маєтку у Сандрінгемі.

Інсайдери кажуть, що, як очікується, він переїде вже найближчими днями і поселиться за кілька годин їзди до Marsh Farm — будинку на приватній садибі короля Чарльза в Сандрінгемі.

Вже ця подія може неабияк вплинути на Ендрю, оскільки він звик упродовж останніх кількох десятиліть жити у розкішному маєтку та мало у чому собі відмовляти. Заборона на заведення кота у маєтку теж може спричинити дискомфорт колишньому принцу.

Ендрю скоро переїде у новий маєток Фото: Мальдивы

Заборона на заведення котів у новому маєтку не є примхою королівської родини чи спробою принизити Ендрю. Як пише видання Hello! Magazine, таке дивне, на перший погляд, обмеження, має цілком змістовні підстави.

Річ у тому, що на території маєтку мешкає багато диких тварин, таких як фазани та інші дикі птахи. Оскільки кіт — хижа тварина, яка полює часто на птахів, то для них це може становити загрозу, через що й було впроваджено таке обмеження. Вважається, що правило установила ще королева Єлизавета II й з того часу його неухильно дотримуються.

Однак, як припускають ЗМІ, Ендрю, можливо, дозволять завести у новому домі собак. Проте достеменно наразі про це ніхто не знає.

Відомо також, що перед в'їздом колишнього принца у маєтку проводиться ремонт.

