Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт раскрыла намерения покинуть Голливуд и США в целом: в чем причина
35-летняя голливудская актриса Кристен Стюарт, известная по ролям в фильме "Сумерки", выразила желание покинуть США, чтобы снимать фильмы за рубежом, а затем "засунуть их в горло американскому народу".
Такое желание у Кристен Стюарт возникло на фоне размышлений о том, как изменился Голливуд во время второй каденции действующего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Daily Mail.
Звезда впервые столкнулась с Трампом в 2012 году, когда он раскритиковал ее публично на одном из шоу. В то время находился в разгаре ее скандал с неверностью вокруг отношений с ее тогдашним парнем Робертом Паттинсоном, отмечает СМИ. Трамп устроил "целую безумную тираду", в течение месяца несколько раз распространив сообщения в соцсетях о ее личной жизни.
В откровенном интервью для медиа Sunday Times, которое Стюарт дала спустя 14 лет после этого инцидента, актриса выразила свое недовольство Трампом. Она раскритиковала американского президента.
Звезда не скрывала своего недовольства Трампом и призналась, что не видит себя в дальнейшем в Америке. Сейчас она живет "где-то между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком", но на вопрос, планирует ли оставаться, ответила, что нет.
"Наверное, нет. Я не могу там свободно работать", — заявила Стюарт.
Недавно Кристен Стюарт выпустила в свет свою дебютную режиссерскую работу — ленту "Хронология воды", вышедшую в 2025 году. Фильм получил положительные отзывы от критиков, однако снимала его звезда не в США, а в Латвии, поскольку, как она утверждает, "это невозможно было сделать в Америке".
В то же время Стюарт хочет остаться преданной американской аудитории, для которой и планирует в дальнейшем снимать кино.
"Но я не хочу полностью сдаваться. Я хотела бы снимать фильмы в Европе, а потом навязывать их американскому народу", — призналась актриса.
Стюарт ранее уже высказывала критику о Трампе. В частности это произошло в день его инаугурации, когда она во время одного из кинофестивалей вспомнила о своей "схватке" с политиком.
"Он был зол на меня несколько лет назад, действительно одержим мной несколько лет назад, что просто безумие", — говорила звезда.
Куда именно и когда хочет податься звезда "Сумерек" — она пока не раскрывает.
5 декабря издание Daily Mail показало, как Кристен Стюарт удивила публику сменой своего имиджа.
В апреле 2025 года в People сообщили, что Кристен Стюарт вышла замуж за сценаристку Дилан Мейер.