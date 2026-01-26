Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт раскрыла намерения покинуть Голливуд и США в целом: в чем причина

35-летняя голливудская актриса Кристен Стюарт, известная по ролям в фильме "Сумерки", выразила желание покинуть США, чтобы снимать фильмы за рубежом, а затем "засунуть их в горло американскому народу".

Такое желание у Кристен Стюарт возникло на фоне размышлений о том, как изменился Голливуд во время второй каденции действующего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Daily Mail.

Звезда впервые столкнулась с Трампом в 2012 году, когда он раскритиковал ее публично на одном из шоу. В то время находился в разгаре ее скандал с неверностью вокруг отношений с ее тогдашним парнем Робертом Паттинсоном, отмечает СМИ. Трамп устроил "целую безумную тираду", в течение месяца несколько раз распространив сообщения в соцсетях о ее личной жизни.

В откровенном интервью для медиа Sunday Times, которое Стюарт дала спустя 14 лет после этого инцидента, актриса выразила свое недовольство Трампом. Она раскритиковала американского президента.

Відео дня

Кристен Стюарт хочет уехать из США из-за Трампа Фото: Who What Wear

Звезда не скрывала своего недовольства Трампом и призналась, что не видит себя в дальнейшем в Америке. Сейчас она живет "где-то между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком", но на вопрос, планирует ли оставаться, ответила, что нет.

"Наверное, нет. Я не могу там свободно работать", — заявила Стюарт.

Недавно Кристен Стюарт выпустила в свет свою дебютную режиссерскую работу — ленту "Хронология воды", вышедшую в 2025 году. Фильм получил положительные отзывы от критиков, однако снимала его звезда не в США, а в Латвии, поскольку, как она утверждает, "это невозможно было сделать в Америке".

В то же время Стюарт хочет остаться преданной американской аудитории, для которой и планирует в дальнейшем снимать кино.

"Но я не хочу полностью сдаваться. Я хотела бы снимать фильмы в Европе, а потом навязывать их американскому народу", — призналась актриса.

Стюарт ранее уже высказывала критику о Трампе. В частности это произошло в день его инаугурации, когда она во время одного из кинофестивалей вспомнила о своей "схватке" с политиком.

"Он был зол на меня несколько лет назад, действительно одержим мной несколько лет назад, что просто безумие", — говорила звезда.

Куда именно и когда хочет податься звезда "Сумерек" — она пока не раскрывает.

5 декабря издание Daily Mail показало, как Кристен Стюарт удивила публику сменой своего имиджа.

В апреле 2025 года в People сообщили, что Кристен Стюарт вышла замуж за сценаристку Дилан Мейер.