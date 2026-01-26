Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт розкрила наміри покинути Голлівуд і США загалом: у чому причина
35-річна голлівудська акторка Крістен Стюарт, відома за ролями у фільмі "Сутінки", висловила бажання покинути США, щоб знімати фільми за кордоном, а тоді "засунути їх в горло американському народу".
Таке бажання у Крістен Стюарт виникло на тлі роздумів про те, як змінився Голлівуд під час другої каденції чинного президента США Дональда Трампа. Про це пише видання Daily Mail.
Зірка вперше зіштовхнулася з Трампом у 2012 році, коли він розкритикував її публічно на одному з шоу. У той час перебував у розпалі її скандал з невірністю довкола стосунків з її тодішнім хлопцем Робертом Паттінсоном, зазначає ЗМІ. Трамп влаштував "цілу божевільну тираду", упродовж місяця кілька разів поширивши дописи у соцмережах про її особисте життя.
У відвертому інтерв'ю для медіа Sunday Times, яке Стюарт дала через 14 років після цього інциденту, акторка висловила своє незадоволення Трампом. Вона розкритикувала американського президента.
Зірка не приховувала свого невдоволення Трампом і зізналася, що не бачить себе надалі в Америці. Зараз вона мешкає "десь між Лос-Анджелесом та Нью-Йорком", але на запитання, чи планує залишатися, відповіла, що ні.
"Напевно, ні. Я не можу там вільно працювати", — заявила Стюарт.
Нещодавно Крістен Стюарт випустила у світ свою дебютну режисерську роботу — стрічку "Хронологія води", що вийшла 2025 року. Фільм отримав схвальні відгуки від критиків, проте знімала його зірка не у США, а у Латвії, оскільки, як вона стверджує, "це неможливо було зробити в Америці".
Водночас Стюарт хоче залишитися відданою американській аудиторії, для якої і планує надалі знімати кіно.
"Але я не хочу повністю здаватися. Я хотіла б знімати фільми в Європі, а потім нав’язувати їх американському народу", — зізналася акторка.
Стюарт раніше вже висловлювала критику про Трампа. Зокрема це відбулося у день його інавгурації, коли вона під час одного з кінофестивалів згадала про свою "сутичку" з політиком.
"Він був злий на мене кілька років тому, справді одержимий мною кілька років тому, що просто божевілля", — казала зірка.
Куди саме та коли хоче податися зірка "Сутінок" — вона поки що не розкриває.
5 грудня видання Daily Mail показало, як Крістен Стюарт здивувала публіку зміною свого іміджу.
У квітні 2025 року у People повідомили, що Крістен Стюарт вийшла заміж за сценаристку Ділан Мейєр.