Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт розкрила наміри покинути Голлівуд і США загалом: у чому причина

35-річна голлівудська акторка Крістен Стюарт, відома за ролями у фільмі "Сутінки", висловила бажання покинути США, щоб знімати фільми за кордоном, а тоді "засунути їх в горло американському народу".

Таке бажання у Крістен Стюарт виникло на тлі роздумів про те, як змінився Голлівуд під час другої каденції чинного президента США Дональда Трампа. Про це пише видання Daily Mail.

Зірка вперше зіштовхнулася з Трампом у 2012 році, коли він розкритикував її публічно на одному з шоу. У той час перебував у розпалі її скандал з невірністю довкола стосунків з її тодішнім хлопцем Робертом Паттінсоном, зазначає ЗМІ. Трамп влаштував "цілу божевільну тираду", упродовж місяця кілька разів поширивши дописи у соцмережах про її особисте життя.

У відвертому інтерв'ю для медіа Sunday Times, яке Стюарт дала через 14 років після цього інциденту, акторка висловила своє незадоволення Трампом. Вона розкритикувала американського президента.

Крістен Стюарт хоче виїхати зі США через Трампа

Зірка не приховувала свого невдоволення Трампом і зізналася, що не бачить себе надалі в Америці. Зараз вона мешкає "десь між Лос-Анджелесом та Нью-Йорком", але на запитання, чи планує залишатися, відповіла, що ні.

"Напевно, ні. Я не можу там вільно працювати", — заявила Стюарт.

Нещодавно Крістен Стюарт випустила у світ свою дебютну режисерську роботу — стрічку "Хронологія води", що вийшла 2025 року. Фільм отримав схвальні відгуки від критиків, проте знімала його зірка не у США, а у Латвії, оскільки, як вона стверджує, "це неможливо було зробити в Америці".

Водночас Стюарт хоче залишитися відданою американській аудиторії, для якої і планує надалі знімати кіно.

"Але я не хочу повністю здаватися. Я хотіла б знімати фільми в Європі, а потім нав’язувати їх американському народу", — зізналася акторка.

Стюарт раніше вже висловлювала критику про Трампа. Зокрема це відбулося у день його інавгурації, коли вона під час одного з кінофестивалів згадала про свою "сутичку" з політиком.

"Він був злий на мене кілька років тому, справді одержимий мною кілька років тому, що просто божевілля", — казала зірка.

Куди саме та коли хоче податися зірка "Сутінок" — вона поки що не розкриває.

