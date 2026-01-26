Спортивные штаны, которые мы носили в школе, стали трендом 2026 (фото)

Спортивная одежда стремительно выходит за пределы фитнес-залов и уверенно закрепляется в высокой моде. В 2026 году ретро-спорт становится ключевым трендом, а джоггеры — его главным символом.

Показы Fashion Week еще несколько месяцев назад прогнозировали возвращение спортивной эстетики на подиумы. Новый интерес к одежде для активного образа жизни вернул в центр внимания джоггеры — удобные брюки, которые долгое время считались устаревшими или сугубо домашними. Сегодня они превращаются в обязательный элемент модного гардероба, пишет Cosmopolitan.

21 января во время Парижской недели моды бренд AMI Paris, основанный Александром Маттиусси, представил коллекцию с выразительным акцентом на sportswear. В показе соединились мужские и женские casual-chic образы, где ключевой вещью стали сверхширокие джоггеры, которые комбинировали с приталенными жакетами и массивными ботинками, демонстрируя смелое сочетание элегантности и спортивного стиля.

Контраст между комфортом и изысканностью определяет новый подход к спортивным штанам в современной моде Фото: Adidas

В 2026 году дизайнеры советуют носить джоггеры вне спортивного контекста. Их предлагают сочетать с туфлями на каблуках, классическими пиджаками или тренчами в преппи-стиле. Именно контраст между комфортом и изысканностью определяет новый подход к спортивным брюкам в современной моде.

