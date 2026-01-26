Спортивні штани, які ми носили в школі, стали трендом 2026 (фото)

Спортивний одяг стрімко виходить за межі фітнес-залів і впевнено закріплюється у високій моді. У 2026 році ретро-спорт стає ключовим трендом, а джогери — його головним символом.

Покази Fashion Week ще кілька місяців тому прогнозували повернення спортивної естетики на подіуми. Новий інтерес до одягу для активного способу життя повернув у центр уваги джогери — зручні штани, які довгий час вважалися застарілими або суто домашніми. Сьогодні вони перетворюються на обов’язковий елемент модного гардероба, пише Cosmopolitan.

21 січня під час Паризького тижня моди бренд AMI Paris, заснований Александром Маттіуссі, представив колекцію з виразним акцентом на sportswear. У показі поєдналися чоловічі та жіночі casual-chic образи, де ключовою річчю стали надширокі джогери. Їх комбінували з приталеними жакетами та масивними черевиками, демонструючи сміливе поєднання елегантності й спортивного стилю.

Контраст між комфортом і вишуканістю визначає новий підхід до спортивних штанів у сучасній моді Фото: Adidas

У 2026 році дизайнери радять носити джогери поза спортивним контекстом. Їх пропонують поєднувати з туфлями на підборах, класичними піджаками або тренчами у преппі-стилі. Саме контраст між комфортом і вишуканістю визначає новий підхід до спортивних штанів у сучасній моді.

