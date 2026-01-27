Бывший принц Эндрю "устроил истерику" из-за нового поместья, где он должен поселиться: что с ним не так (фото)

65-летний лишенный титулов Эндрю Маунтбеттен-Виндзор "устроил истерику" в новом поместье, которое ему предоставил король Чарльз III. Новый дом совершенно не устраивает его по ряду причин.

Бывший принц Эндрю уже в течение ближайших нескольких недель должен покинуть свой многолетний дом Royal Lodge с 30 комнатами и перебраться в фермерский дом в Сандрингеме. Он расположен на территории частной усадьбы короля, пишет издание Express.

Новый особняк в Сандрингеме имеет довольно большую площадь, однако он никак не может сравниться с бывшим домом Эндрю. Сейчас он до сих пор находится на реконструкции, а внутри есть только пять спален, что является одной из причин недовольства бывшего принца.

Google Maps | фотография фермерского дома в Сандрингеме 2009 года

Как рассказали инсайдеры, Эндрю уже посетил место своего будущего дома на прошлой неделе. Увиденное вызвало у него настоящее возмущение и породило "истерику".

Відео дня

Источники рассказали медиа The Mirror и Daily Mail, что бывший принц искренне "поражен теснотой" нового имения. Эндрю действительно "не хотел", чтобы его поселили именно в этом доме.

"Он не жил в таком маленьком помещении с тех пор, как покинул свою квартиру в Букингемском дворце", — отметил источник.

Однако у Эндрю вызывает откровенное недовольство не только размер фермерского дома. Инсайдеры рассказывают о других проблемах в доме, в частности борьбе с вредителями и возможной угрозе подтопления, поскольку здание разместилось на пойме.

Неизвестно, какие именно ремонтные работы осуществляются в имении: СМИ знают об установлении большого забора вокруг, чтобы обеспечить бывшему принцу приватность, и обустройстве камер видеонаблюдения вокруг. Ремонтные работы призваны сделать условия лучше и удобнее для Эндрю.

Стоит напомнить, что требование переехать из поместья Royal Lodge было выдвинуто Эндрю после лишения его королевских титулов.

Напомним, 23 января издание Express рассказывало, что в новом поместье бывший принц Эндрю должен придерживаться одного нетипичного запрета.

В декабре медиа Radar Online писало, что Эндрю выдвинул ряд требований к королю Чарльзу: потребовал гигантского поместья, много слуг и денег от него.