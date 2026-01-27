Колишній принц Ендрю "влаштував істерику" через новий маєток, де він має поселитися: що з ним не так (фото)

65-річний позбавлений титулів Ендрю Маунтбеттен-Віндзор "влаштував істерику" у новому маєтку, який йому надав король Чарльз III. Новий будинок зовсім не влаштовує його з низки причин.

Колишній принц Ендрю вже упродовж найближчих кількох тижнів повинен покинути свою багаторічну оселю Royal Lodge із 30 кімнатами та перебратися до фермерського будинку у Сандрінгемі. Він розташований на території приватної садиби короля, пише видання Express.

Новий маєток у Сандрінгемі має доволі велику площу, проте він аж ніяк не може зрівнятися з колишнім домом Ендрю. Наразі він досі перебуває на реконструкції, а всередині є лише п'ять спалень, що є однією з причин невдоволення колишнього принца.

Google Maps | фотографія фермерського будинку у Сандрінгемі 2009 року

Як розповіли інсайдери, Ендрю вже відвідав місце своєї майбутньої домівки минулого тижня. Побачене викликало у нього справжнє обурення й породило "істерику".

Джерела розповіли медіа The Mirror та Daily Mail, що колишній принц щиро "вражений тіснотою" нового маєтку. Ендрю справді "не хотів", аби його поселили саме у цьому будинку.

"Він не жив у такому маленькому помешканні з тих пір, як покинув свою квартиру в Букінгемському палаці", — зазначило джерело.

Проте в Ендрю викликає відверте незадоволення не тільки розмір фермерського будинку. Інсайдери розповідають про інші проблеми в оселі, зокрема боротьбу зі шкідниками та можливу загрозу підтоплення, оскільки будівля розмістилася на заплаві.

Невідомо, які саме ремонтні роботи здійснюються у маєтку: ЗМІ знають про встановлення великого паркана довкола, аби забезпечити колишньому принцу приватність, та облаштування камер відеоспостереження довкола. Ремонтні роботи покликані зробити умови кращими та зручнішими для Ендрю.

Варто нагадати, що вимога переїхати з маєтку Royal Lodge була висунута Ендрю після позбавлення його королівських титулів.

