Украинец греется в квартире без света и отопления: "Никто до этого не додумался"

Мужчина из Киева показал неожиданный лайфхак, как согреться во время отключений электричества и отопления. По его словам, важно не так обогреть помещение, как максимально сохранить тепло.

Житель столицы поставил палатку у себя на кровати. Внутрь он поместил теплые вещи: одеяла и подушки, а также фонарь для кемпинга. Обогреть небольшую площадь значительно проще, чем целую комнату или квартиру полностью. Фокус обратил внимание на его рассказ, опубликованный в TikTok.

Согреться без электричества

"Короче, что света нет, то ни для кого не новость. Но нам нужно с котом как-то греться. Правильно, кот? Замутил себе в спальне на кровати палатку. Мы с котом сейчас сядем. Вот у нас тут свет кемпинговый. Будем греться. Такое у нас жилье. Так закрылся и все — там будет тепло. А что делать? В доме холодно", — рассказывает автор видео.

Что пишут люди?

Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное.

"Дай Бог, чтобы скорее наступили мирные времена с теплом, светом и радостью. Я бы, наверное, не догадалась поставить палатку на кровать. Так действительно будет теплее", — пишут участники обсуждения.

"По прогнозу, потепление наступит только с 15 февраля";

"Мне нравится ваша хижина";

"У нас нет света, у нас есть тепло";

"Я спальник в общежитии брал и одевал по 2 штана и кофты, в комнате было по 10 градусов";

"Почему никто до этого не додумался?";

"В Черкассах так же. Света нет по 17 часов в сутки и отопления тоже, потому что котлы двухконтурные".

