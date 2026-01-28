Українець гріється у квартирі без світла і опалення: "Ніхто до цього не додумався"
Чоловік з Києва показав несподіваний лайфхак, як зігрітися під час відключень електрики та опалення. За його словами, важливо не так обігріти приміщення, як максимально зберегти тепло.
Мешканець столиці поставив намет у себе на ліжку. Всередину він помістив теплі речі: ковдри та подушки, а також ліхтаря для кемпінгу. Обігріти невелику площу значно простіше, аніж цілу кімнату чи квартиру повністю. Фокус звернув увагу на його розповідь, опубліковану в TikTok.
Зігрітися без електрики
"Коротше, що світла немає, то ні для кого не новина. Але нам потрібно з котом якось грітися. Правильно, кіт? Замутив собі в спальні на ліжку намет. Ми з котом зараз сядемо. Ось у нас тут світло кемпінгове. Будемо грітися. Таке у нас житло. Отак закрився і все — там буде тепло. А що робити? У хаті холодно", — розповідає автор відео.
Що пишуть люди?
Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене.
"Дай Боже, щоб швидше настали мирні часи з теплом, світлом і радістю. Я б, напевно, не здогадалася поставити намет на ліжко. Так дійсно буде тепліше", — пишуть учасники обговорення.
- "За прогнозом, потепління настане лише з 15 лютого";
- "Мені подобається ваша халабуда";
- "У нас немає світла, в нас є тепло";
- "Я спальник у гуртожитку брав і одягав по 2 штани й кофти, в кімнаті було по 10 градусів";
- "Чомусь ніхто до цього не додумався?";
- "У Черкасах так само. Світла немає по 17 годин в добу і опалення теж, бо котли двоконтурні".
