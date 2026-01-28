Отметил разрыв с семьей: сын Дэвида и Виктории Бекхэм выпили бутылку самого дорогого вина

Сын известного футболиста Дэвида Бекхэма и "перчинки" Виктории Бекхэм отметил полный разрыв со своей семьей, выпив бутылку вина "Шато Икем" 1831 года, которая стоила не менее 23 тысяч долларов.

Впрочем, это небольшая цена для звездной пары. Ведь таболиды сообщают, что Никола Пельтц получает от своего отца-миллиардера по миллиону долларов каждый месяц в качестве пособия, пишет Daily Mail.

Нельсон Пельтц дает своей дочке миллион долларов в месяц Фото: brooklynpeltzbeckham/ Instagram

26-летний Бруклин Бекхэм, начинающий кулинарный блогер, публично подтвердил разрыв отношений со своими родителями, Дэвидом и Викторией, в шестистраничном заявлении, полном пикантных подробностей, которое было опубликовано в социальных сетях в прошлый понедельник.

Он заявил, что родители испортили его свадьбу с Николой, потому что Виктория Бекхэм "неподобающе танцевала", а также отказалась шить платье для невесты. А потом сообщил, что их "идеальная семья" – это ширма. Напоследок Бруклин сообщил, что его жена его не контролирует.

Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц Фото: brooklynpeltzbeckham/ Instagram

Скандал получился громким, тем более, что многие из тех, кто были на свадьбе Бруклина и Николы, опровергли большинство его заявлений. Но теперь его разлад с семьей сравнивают со скандалом принца Гарри, Меган Маркл и королевской семьей.

И Бекхэм только подтвердил сходство с герцогом Сассекским, отправившись на уикэнд в любимый отель принца Гарри и Меган Маркл — San Ysidro Ranch, расположенном в самом сердце Монтесито, где живут Сассексы.

Бруклин Бекхэм отрекся от своей семьи Фото: brooklynpeltzbeckham/ Instagram

В своих постах в Instagram Бруклин и Никола показали подписчикам фрагменты своей роскошной поездки на калифорнийский курорт, в том числе, продемонстрировав свой изысканный выбор редких и невероятно дорогих столовых вин. Отель, в котором когда-то останавливались Уинстон Черчилль во время своего писательского уединения, а также Джон Ф. и Джеки Кеннеди, находится всего в нескольких минутах езды от дома Гарри и Меган в Монтесито.

Среди гостей этого уединенного места в самом сердце винодельческого региона Калифорнии были и многие голливудские звезды, включая Сандру Буллок , Джулию Робертс и Гвинет Пэлтроу .

Ночь здесь стоит несколько тысяч долларов.

Вино Château d'Yquem 1831 года, описываемое как "чрезвычайно редкий и исторический винтаж", может стоить в среднем 23 000 долларов за бутылку, причем цены, как правило, определяются спросом на аукционах из-за его редкости.

Бутылка вина "Шато Икем" может стоить тысячи долларов Фото: brooklynpeltzbeckham/ Instagram

Одна бутылка этого редкого вина ранее была продана на аукционе в 2011 году за поразительную сумму в 75 000 фунтов стерлингов — считается, что это самая крупная сумма, когда-либо потраченная на одну бутылку вина.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц выпили сразу две бутылки коллекционного вина за романтическим ужином, на котором их сопровождала их собака по кличке Лэмб.

