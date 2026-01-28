Відзначив розрив із сім'єю: син Девіда і Вікторії Бекхем випили пляшку найдорожчого вина

Син відомого футболіста Девіда Бекхема і "перчинки" Вікторії Бекхем відзначив повний розрив зі своєю сім'єю, випивши пляшку вина "Шато Ікем" 1831 року, що коштувала щонайменше 23 тисячі доларів.

Утім, це невелика ціна для зіркової пари. Адже таболіди повідомляють, що Нікола Пельтц отримує від свого батька-мільярдера по мільйону доларів щомісяця як допомогу, пише Daily Mail.

Нельсон Пельтц дає своїй доньці мільйон доларів на місяць Фото: brooklynpeltzbeckham/ Instagram

26-річний Бруклін Бекхем, кулінарний блогер-початківець, публічно підтвердив розрив стосунків зі своїми батьками, Девідом і Вікторією, у шестисторінковій заяві, сповненій пікантних подробиць, яку було опубліковано в соціальних мережах минулого понеділка.

Він заявив, що батьки зіпсували його весілля з Ніколою, тому що Вікторія Бекхем "неналежно танцювала", а також відмовилася шити сукню для нареченої. А потім повідомив, що їхня "ідеальна сім'я" — це ширма. Наостанок Бруклін повідомив, що його дружина його не контролює.

Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц Фото: brooklynpeltzbeckham/ Instagram

Скандал вийшов гучним, тим паче, що багато хто з тих, хто був на весіллі Брукліна і Ніколи, спростували більшість його заяв. Але тепер його розлад із сім'єю порівнюють зі скандалом принца Гаррі, Меган Маркл і королівською родиною.

І Бекхем тільки підтвердив схожість з герцогом Сассекським, вирушивши на вікенд до улюбленого готелю принца Гаррі та Меган Маркл — San Ysidro Ranch, розташованого в самому серці Монтесіто, де живуть Сассекси.

Бруклін Бекхем відрікся від своєї сім'ї Фото: brooklynpeltzbeckham/ Instagram

У своїх постах в Instagram Бруклін і Нікола показали передплатникам фрагменти своєї розкішної поїздки на каліфорнійський курорт, зокрема, продемонструвавши свій вишуканий вибір рідкісних і неймовірно дорогих столових вин. Готель, в якому колись зупинялися Вінстон Черчілль під час свого письменницького усамітнення, а також Джон Ф. і Джекі Кеннеді, розташований лише за кілька хвилин їзди від будинку Гаррі і Меган у Монтесіто.

Серед гостей цього відокремленого місця в самому серці виноробного регіону Каліфорнії були і багато голлівудських зірок, включно з Сандрою Буллок, Джулією Робертс і Гвінет Пелтроу.

Ніч тут коштує кілька тисяч доларів.

Вино Château d'Yquem 1831 року, що описується як "надзвичайно рідкісний та історичний вінтаж", може коштувати в середньому 23 000 доларів за пляшку, причому ціни, як правило, визначаються попитом на аукціонах через його рідкість.

Пляшка вина "Шато Ікем" може коштувати тисячі доларів Фото: brooklynpeltzbeckham/ Instagram

Одну пляшку цього рідкісного вина раніше продали на аукціоні 2011 року за разючу суму в 75 000 фунтів стерлінгів — вважається, що це найбільша сума, яку будь-коли витратили на одну пляшку вина.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц випили одразу дві пляшки колекційного вина за романтичною вечерею, на якій їх супроводжував їхній собака на прізвисько Лемб.

