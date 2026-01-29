Зимний гардероб выглядит скучно: эксперты рассказали, как добавить стиля образам
Стилисты и модные обозреватели обращают внимание на то, что зимой многие люди теряют индивидуальность в стиле, выбирая практичные, но однообразные образы. По их словам, причина заключается не в самих вещах, а в том, как именно их носят — в частности свитера, которые часто используют только как базовый элемент без стилистических акцентов.
Эксперты отмечают, что зима — это сезон, который требует более продуманного подхода к одежде. В отличие от лета, где доминирует простота, холодная пора открывает больше возможностей для экспериментов со слоями, фактурами и деталями. Именно поэтому стилисты советуют начать обновление гардероба с трикотажа, пишет Marie Claire.
Одним из ключевых приемов они называют многослойность с контрастом. Водолазки, в частности, предлагают сочетать с классическими белыми рубашками, дополняя образ украшениями. Такой подход позволяет создать сдержанный, но выразительный зимний ансамбль.
Также специалисты рекомендуют наслаивать свитера похожих оттенков, например кашемировые модели разных фасонов. Это добавляет образу глубины и одновременно усиливает теплоизоляцию. Важную роль играет и работа с текстурами — сочетание грубой шерсти с деликатными тканями или блестящих материалов с матовыми.
Отдельным трендом этой зимы стилисты называют использование ярких акцентов, в частности красного цвета. Свитера насыщенных оттенков советуют носить как самостоятельный элемент или как дополнительный слой поверх другой одежды.
Кроме того, эксперты обращают внимание на альтернативное использование свитеров вместо шарфов. По их словам, это не только практично, но и дает больше возможностей для стилистических решений в меняющихся температурных условиях.
