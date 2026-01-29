Зимний гардероб выглядит скучно: эксперты рассказали, как добавить стиля образам

Стилисты и модные обозреватели обращают внимание на то, что зимой многие люди теряют индивидуальность в стиле, выбирая практичные, но однообразные образы. По их словам, причина заключается не в самих вещах, а в том, как именно их носят — в частности свитера, которые часто используют только как базовый элемент без стилистических акцентов.

Эксперты отмечают, что зима — это сезон, который требует более продуманного подхода к одежде. В отличие от лета, где доминирует простота, холодная пора открывает больше возможностей для экспериментов со слоями, фактурами и деталями. Именно поэтому стилисты советуют начать обновление гардероба с трикотажа, пишет Marie Claire.

Одним из ключевых приемов они называют многослойность с контрастом. Водолазки, в частности, предлагают сочетать с классическими белыми рубашками, дополняя образ украшениями. Такой подход позволяет создать сдержанный, но выразительный зимний ансамбль.

Стильный зимний образ Фото: Marie Claire

Также специалисты рекомендуют наслаивать свитера похожих оттенков, например кашемировые модели разных фасонов. Это добавляет образу глубины и одновременно усиливает теплоизоляцию. Важную роль играет и работа с текстурами — сочетание грубой шерсти с деликатными тканями или блестящих материалов с матовыми.

Отдельным трендом этой зимы стилисты называют использование ярких акцентов, в частности красного цвета. Свитера насыщенных оттенков советуют носить как самостоятельный элемент или как дополнительный слой поверх другой одежды.

Стилизация образа свитером поверх другой одежды Фото: Marie Claire

Кроме того, эксперты обращают внимание на альтернативное использование свитеров вместо шарфов. По их словам, это не только практично, но и дает больше возможностей для стилистических решений в меняющихся температурных условиях.

