Зимовий гардероб виглядає нудно: експерти розповіли, як додати стилю образам

Стилісти та модні оглядачі звертають увагу на те, що взимку багато людей втрачають індивідуальність у стилі, обираючи практичні, але одноманітні образи. За їхніми словами, причина полягає не в самих речах, а в тому, як саме їх носять — зокрема светри, які часто використовують лише як базовий елемент без стилістичних акцентів.

Експерти зазначають, що зима — це сезон, який потребує більш продуманого підходу до одягу. На відміну від літа, де домінує простота, холодна пора відкриває більше можливостей для експериментів із шарами, фактурами та деталями. Саме тому стилісти радять почати оновлення гардероба з трикотажу, пише Marie Claire.

Одним із ключових прийомів вони називають багатошаровість із контрастом. Водолазки, зокрема, пропонують поєднувати з класичними білими сорочками, доповнюючи образ прикрасами. Такий підхід дозволяє створити стриманий, але виразний зимовий ансамбль.

Стильний зимовий образ Фото: Marie Claire

Також фахівці рекомендують нашаровувати светри схожих відтінків, наприклад кашемірові моделі різних фасонів. Це додає образу глибини та водночас підсилює теплоізоляцію. Важливу роль відіграє і робота з текстурами — поєднання грубої вовни з делікатними тканинами або блискучих матеріалів із матовими.

Окремим трендом цієї зими стилісти називають використання яскравих акцентів, зокрема червоного кольору. Светри насичених відтінків радять носити як самостійний елемент або як додатковий шар поверх іншого одягу.

Стилізація образу светром поверх іншого одягу Фото: Marie Claire

Крім того, експерти звертають увагу на альтернативне використання светрів замість шарфів. За їхніми словами, це не лише практично, а й дає більше можливостей для стилістичних рішень у мінливих температурних умовах.

