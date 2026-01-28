Таинственный покупатель купил особняк Джина Хэкмана, умершего от крысиного вируса

Особняк Джина Хэкмана в Санта-Фе стоимостью 6 миллионов долларов был куплен всего через 11 дней, после того, как появился на рынке недвижимости. Покупателя не отпугнул тот факт, что актер, его жена и его собака умерли в этом доме всего год назад.

Объект недвижимости в Нью-Мексико внесен в список "в процессе продажи" брокерской компанией Sotheby's International Realty. Это означает, что продавец принял предложение покупателя и находится на завершающей стадии, включая осмотры, оценку и одобрение кредита, прежде чем сделка будет официально закрыта, пишет Daily Mail.

Джин Хэкмен и Бетси Аракава были найдены мертвыми в доме, который теперь продан

По словам агента по недвижимости, этот просторный одноэтажный дом в юго-западном стиле с четырьмя спальнями, расположенный на живописном холме, может быть продан даже дороже заявленной цены.

"Дом большой, стильный и с отличной планировкой, поэтому интерес будет. Даже несмотря на то, что в доме скончались два человека, предложений все равно будет много", - сообщил брокер.

Эксперт добавил, что всякий раз, когда знаменитость связывают с недвижимостью — даже если она умерла внутри этого дома — цена на нее резко возрастает.

Этот дом также привлекателен тем, что находится в закрытом жилом комплексе и предлагает великолепный вид на Скалистые горы. Дом Джина Хэкмена расположен далеко от Голливуда, в районе, известном как место отдыха для художников и знаменитостей, желающих избежать внимания общественности. Этот дом был описан в статье журнала Architectural Digest в 1990 году. Тогда же он был капитально отремонтирован.

Но когда умер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава и полицейские проникли в дом звезды фильма "Непрощенный", то увидели полный хаос.

Дом актера был завален мусором, пустыми коробками и даже клетками для собак. Кроме того, в нем кишели крысы.

Джин Хэкмен и Бетси Аракава умерли от вируса, переносимого крысами

Отмечается, что 95-летний Хэкман скончался от сердечного заболевания с осложнениями, вызванными болезнью Альцгеймера, примерно через неделю после смерти своей 65-летней жены от хантавируса, редкого, но смертельного заболевания, которое передается через экскременты зараженных грызунов. Это был первый подтвержденный случай хантавируса в Нью-Мексико в 2025 году. Хантавирус не передается от человека к человеку.

Судя по последним электронным письмам, телефонным звонкам и поискам в интернете, Аракава искала информацию о симптомах, похожих на грипп, и методах дыхания.

Супруги были найдены мертвыми в доме на Олд Сансет Трейл в Гайд-парке в феврале прошлого года, скончавшись 26 января.

Одна из трех собак Джина Хэкмена была найдена мертвой в клетке недалеко от тела Аракавы.

Джин Хэкман снимался во множестве фильмов, начиная с 1961 года, когда он дебютировал в картине "Бешеный пес Колл".

Последнее прижизненное фото Джина Хэкмена

Он пять раз номинировался на премию "Оскар", получив награду за лучшую мужскую роль в фильме "Французский связной" в 1972 году и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Непрощенный" два десятилетия спустя. Он завершил карьеру в начале 2000-х годов. И с того момента вел жизнь затворника.

Бетси Аракава родилась родилась на Гавайях в декабре 1959 года и выросла в Гонолулу. Она была одаренной пианисткой и познакомилась с Джином Хэкменом, подрабатывая в тренажерном зале в Калифорнии в середине 1980-х годов. Детей у пары не было. Но у Джина Хэкмена есть трое детей от его первой жены Фэй Малтезе.

Полиция сначала называла смерть оскароносного актера "подозрительной". Тела Джина Хэкмена и его жены нашли случайно.