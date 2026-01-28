Таємничий покупець купив особняк Джина Гекмана, який помер від щурячого вірусу

Особняк Джина Гекмана в Санта-Фе вартістю 6 мільйонів доларів купили всього за 11 днів після того, як він з'явився на ринку нерухомості. Покупця не відлякав той факт, що актор, його дружина і його собака померли в цьому будинку всього рік тому.

Об'єкт нерухомості в Нью-Мексико внесено до списку "в процесі продажу" брокерською компанією Sotheby's International Realty. Це означає, що продавець прийняв пропозицію покупця і перебуває на завершальній стадії, включно з оглядами, оцінкою та схваленням кредиту, перш ніж угоду буде офіційно закрито, пише Daily Mail.

Джин Хекмен і Бетсі Аракава були знайдені мертвими в будинку, який тепер проданий

За словами агента з нерухомості, цей просторий одноповерховий будинок у південно-західному стилі з чотирма спальнями, розташований на мальовничому пагорбі, може бути продано навіть дорожче за заявлену ціну.

"Будинок великий, стильний і з чудовим плануванням, тому інтерес буде. Навіть незважаючи на те, що в будинку померли двоє людей, пропозицій все одно буде багато", — повідомив брокер.

Експерт додав, що щоразу, коли знаменитість пов'язують із нерухомістю — навіть якщо вона померла всередині цього будинку — ціна на неї різко зростає.

Цей будинок також привабливий тим, що розташований у закритому житловому комплексі і пропонує чудовий вид на Скелясті гори. Будинок Джина Гекмена розташований далеко від Голлівуду, в районі, відомому як місце відпочинку для художників і знаменитостей, які бажають уникнути уваги громадськості. Цей будинок був описаний у статті журналу Architectural Digest 1990 року. Тоді ж його було капітально відремонтовано.

Але коли помер Джин Гекмен і його дружина Бетсі Аракава і поліцейські проникли в будинок зірки фільму "Непрощений", то побачили повний хаос.

Будинок актора був завалений сміттям, порожніми коробками і навіть клітками для собак. Крім того, у ньому кишіли щури.

Джин Гекмен і Бетсі Аракава померли від вірусу, який переносили щури

Зазначається, що 95-річний Гекман помер від серцевого захворювання з ускладненнями, спричиненими хворобою Альцгеймера, приблизно за тиждень після смерті своєї 65-річної дружини від хантавірусу, рідкісного, але смертельного захворювання, яке передається через екскременти заражених гризунів. Це був перший підтверджений випадок хантавірусу в Нью-Мексико 2025 року. Хантавірус не передається від людини до людини.

Судячи з останніх електронних листів, телефонних дзвінків і пошуків в інтернеті, Аракава шукала інформацію про симптоми, схожі на грип, і методи дихання.

Подружжя було знайдено мертвим у будинку на Олд Сансет Трейл у Гайд-парку в лютому минулого року, померши 26 січня.

Одного з трьох собак Джина Гекмена знайшли мертвим у клітці недалеко від тіла Аракави.

Джин Гекман знімався в безлічі фільмів, починаючи з 1961 року, коли він дебютував у картині "Скажений пес Колл".

Останнє прижиттєве фото Джина Гекмена

Він п'ять разів номінувався на премію "Оскар", отримавши нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі "Французький зв'язковий" 1972 року та за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Непрощений" два десятиліття потому. Він завершив кар'єру на початку 2000-х років. І з того моменту вів життя самітника.

Бетсі Аракава народилася народилася на Гаваях у грудні 1959 року і виросла в Гонолулу. Вона була обдарованою піаністкою і познайомилася з Джином Хекменом, підробляючи в тренажерному залі в Каліфорнії в середині 1980-х років. Дітей у пари не було. Але у Джина Гекмена є троє дітей від його першої дружини Фей Малтезе.

Поліція спочатку називала смерть оскароносного актора "підозрілою". Тіла Джина Гекмена та його дружини знайшли випадково.