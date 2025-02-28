"Достаточно подозрительно": в полиции рассказали детали смерти оскароносного актера Джина Хэкмена и его жены

Правоохранители сообщили об отсутствии признаков насильственной смерти, но проводят расследование обстоятельств смерти супругов. Они не исключают вмешательства третьих лиц.

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Оскароносный актер Джин Хэкмен и его жена уже достаточно длительное время были мертвыми до того, как их нашли в их доме в среду, 27 февраля. Их смерть выглядит достаточно подозрительной, из-за чего в полиции начали расследование. Об этом сообщает ВВС.

95-летнего Джина Хэкмена нашли в боковой комнате возле кухни дома в Санта-Фе, а его жену Бетси Аракаву, 65-летнюю классическую пианистку, нашли в ванной комнате.

Правоохранители сообщили об отсутствии признаков насильственной смерти, но назвали смерть пары "достаточно подозрительной", чтобы провести расследование. Они не исключают вмешательства третьих лиц. Причину смерти супругов до сих пор так и не назвали.

Детектив, прибывший на место происшествия, сказал, что, по его мнению, пара была мертвой уже в течение некоторого времени из-за "разложения" и "мумификации" рук и ног жены актера. Правоохранители провели тесты на возможное отравление супругов угарным газом, но их результаты пока неизвестны.

Возле головы Бетси Аракавы был найден портативный обогреватель, который, как установили детективы, мог сработать, если она резко упала на землю. Также рядом нашли разбросанные лекарства, выписанные по рецепту. Немецкую овчарку супругов нашли мертвой в шкафу возле ванной комнаты жены актера.

Хэкмен был одет в серые спортивные штаны, синюю футболку с длинным рукавом и коричневые тапочки. Рядом с телом были солнцезащитные очки и трость.

Детектив заподозрил, что актер упал внезапно.

Обстоятельства смерти супругов были "достаточно подозрительными, чтобы требовать тщательного обыска и расследования", говорится в ордере на обыск, поскольку лицо, вызвавшее экстренную помощь, обнаружило входную дверь квартиры открытой.

Но детектив не заметил признаков насильственного проникновения в дом. Внутри не появилось ничего необычного. Также не было никаких признаков того, что вещи были перерыты, или что какие-либо вещи были изъяты.

Двух других здоровых собак было обнаружено, бродивших по территории — одна внутри, а вторая на улице.

Согласно налоговым документам, дом пары площадью 2300 кв. футов в стиле ранчо, который является частью закрытого комплекса, оценивался примерно в 1 миллион долларов.

Местная коммунальная служба отреагировала и не обнаружила признаков утечки газа в этом районе. Двое работников сказали, что последний раз общались с парой за две недели до этого.

Джин Хэкмен: что известно

Джин Хэкмен — американский актер, получивший "Оскар" за лучшую мужскую роль за роль Джимми "Попай" Дойла в триллере Уильяма Фридкина "Французская связь" 1971 года, а также за лучшую мужскую роль второго плана за роль Маленького Билла Даггетта в вестерне Клинта Иствуда "Непрощенный" в 1992 году.

За свою карьеру он сыграл более 100 ролей, включая суперзлодея Лекса Лютора в фильмах о "Супермене" с Кристофером Ривом в 1970-х и 1980-х годах.

Его последнее появление на большом экране состоялось в роли Монро Коула в фильме "Добро пожаловать в Музпорт" в 2004 году, после чего он покинул Голливуд и перебрался в свое поместье в Нью-Мексико.

Напомним, 26 февраля СМИ сообщали о смерти звезды "Евротура" и "Баффи" Мишель Трахтенберг. Актрисе было 39 лет.