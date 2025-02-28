"Достатньо підозріло": у поліції розповіли деталі смерті оскароносного актора Джина Гекмена і його дружини

Правоохоронці повідомили про відсутність ознак насильницької смерті, але проводять розслідування обставин смерті подружжя. Вони не виключають втручання третіх осіб.

Related video

Оскароносний актор Джин Гекмен і його дружина вже достатньо тривалий час були мертвими до того, як їх найшли в їхньому будинку у середу, 27 лютого. Їхня смерть виглядає достатньо підозрілою, через що в поліції почали розслідування. Про це повідомляє ВВС.

95-річного Джина Гекмена знайшли в бічній кімнаті біля кухні будинку в Санта-Фе, а його дружину Бетсі Аракаву, 65-річну класичну піаністку, знайшли у ванній кімнаті.

Правоохоронці повідомили про відсутність ознак насильницької смерті, але назвали смерть пари "достатньо підозрілою", щоб провести розслідування. Вони не виключають втручання третіх осіб. Причину смерті подружжя до цих пір так і не назвали.

Детектив, який прибув на місце події, сказав, що, на його думку, пара була мертвою вже протягом деякого часу через "розкладання" та "муміфікацію" рук і ніг дружини актора. Правоохоронці провели тести на можливе отруєння подружжя чадним газом, але їхні результати поки невідомі.

Біля голови Бетсі Аракави був знайдений портативний обігрівач, який, як встановили детективи, міг спрацювати, якщо вона різко впала на землю. Також поруч знайшли розкидані ліки, виписані за рецептом. Німецьку вівчарку подружжя знайшли мертвою у шафі біля ванної кімнати дружини актора.

Гекмен був одягнений у сірі спортивні штани, синю футболку з довгим рукавом і коричневі тапочки. Поруч із тілом були сонцезахисні окуляри та тростина.

Детектив запідозрив, що актор впав раптово.

Обставини смерті подружжя були "достатньо підозрілими, щоб вимагати ретельного обшуку та розслідування", йдеться в ордері на обшук, оскільки особа, яка викликала екстрену допомогу, виявила вхідні двері помешкання відкритими.

Але детектив не помітив ознак насильницького проникнення в будинок. Всередині не з'явилося нічого незвичного. Також не було жодних ознак того, що речі були перериті, або що будь-які речі були вилучені.

Двох інших здорових собак було виявлено, що бродили по території — одна всередині, а друга надворі.

Згідно з податковими документами, будинок пари площею 2300 кв. футів у стилі ранчо, яке є частиною закритого комплексу, оцінювався приблизно в 1 мільйон доларів.

Місцева комунальна служба відреагувала та не виявила ознак витоку газу в цьому районі. Двоє працівників сказали, що востаннє спілкувалися з парою за два тижні до цього.

Джин Гекмен: що відомо

Джин Гекмен — американський актор, який отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль за роль Джиммі "Попай" Дойла у трилері Вільяма Фрідкіна "Французький зв’язок" 1971 року, а також за найкращу чоловічу роль другого плану за роль Маленького Білла Даггетта у вестерні Клінта Іствуда "Непрощений" у 1992 році.

За свою кар'єру він зіграв понад 100 ролей, включаючи суперлиходія Лекса Лютора у фільмах про "Супермена" з Крістофером Рівом у 1970-х і 1980-х роках.

Його остання поява на великому екрані відбулася в ролі Монро Коула у фільмі "Ласкаво просимо в Музпорт" у 2004 році, після чого він залишив Голлівуд і перебрався у свій маєток в Нью-Мексико.

Нагадаємо, 26 лютого ЗМІ повідомляли про смерть зірки "Євротуру" і "Баффі" Мішель Трахтенберг. Актрисі було 39 років.