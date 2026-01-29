Ким Кардашьян призналась, почему исчезли фото с вечеринки с принцем Гарри и Меган Маркл: "Было действительно невинно"

Поклонники были удивлены, когда заметили исчезновение фотографии принца Гарри и Меган Маркл из поста Ким Кардашьян в Instagram. Кадры со звездной вечеринки вдруг исчезли в ноябре 2025 года.

Фотографии после празднования 70-летия матери Ким Кардашьян Крис Дженнер были удалены из аккаунта звезды без всяких на то время объяснений. Об этом пишет издание Daily Mail.

На этих кадрах были изображены Кардашьян и Меган Маркл, которые улыбались и позировали. На их фоне было заметно принца Гарри, который сбоку с кем-то разговаривал. Также были еще несколько фотографий такого плана.

Ранее в тот же вечер королевская чета радостно фотографировалась, когда направлялась на вечеринку, посвященную Джеймсу Бонду.

После нескольких месяцев молчания и многочисленных вопросов и предположений у пользователей соцсетей Ким Кардашьян решила раскрыть тайну. Она выступила в подкасте своей сестры Khloe In Wonder Land, развеяв теории о том, что кадры были удалены из-за ссоры.

Фото принца Гарри и Меган Маркл исчезли из профиля Ким Кардашьян не из-за ссоры Фото: royal.uk

Какова истинная причина удаления звездных фотографий

Она объяснила, что решение удалить снимки было принято "из уважения", но отнюдь не из-за внезапных споров между ними.

"Это было действительно невинно, что очень странно. Мама и Меган дружат уже несколько лет, и у них очень теплые отношения", — отметила звезда.

По словам Ким Кардашьян, сначала принц Гарри и Меган Маркл "дали зеленый свет" публикации фотографий с вечеринки в соцсетях. Однако впоследствии опомнились, ведь тогда был День памяти, в ходе которого чествовали военнослужащих, погибших на службе.

"После того, как это было опубликовано, они, кажется, поняли, что это День памяти, и не хотели, чтобы их видели на вечеринке, хотя это уже было опубликовано, знаете, а потом удалили. А потом, кажется, они поняли: "О, это было так глупо", — рассказала Кардашьян.

Также звезда призналась, что ей не понравилась реакция поклонников на удаление фотографий.

"Это ужасно. Это просто превратили в нечто настолько безумное и бессмысленное, чего просто не должно было быть", — рассказала Кардашьян.

