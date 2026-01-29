Кім Кардаш'ян зізналася, чому зникли фото з вечірки із принцом Гаррі та Меган Маркл: "Було справді невинно"

Шанувальники були здивовані, коли помітили зникнення фотографії принца Гаррі і Меган Маркл з допису Кім Кардаш'ян в Instagram. Кадри з зіркової вечірки раптом зникли у листопаді 2025 року.

Фотографії після святкування 70-річчя матері Кім Кардаш'ян Кріс Дженнер були видалені з акаунту зірки без жодних на той час пояснень. Про це пише видання Daily Mail.

На цих кадрах були зображені Кардаш'ян та Меган Маркл, які посміхалися та позували. На їхньому тлі було помітно принца Гаррі, що збоку з кимось розмовляв. Також були ще кілька фотографій такого плану.

Раніше у той же вечір королівське подружжя радісно фотографувалося, коли прямувало на вечірку, присвячену Джеймсу Бонду.

Після кількох місяців мовчанки і численних запитань та припущень у користувачів соцмереж Кім Кардаш'ян вирішила розкрити таємницю. Вона виступила у подкасті своєї сестри Khloe In Wonder Land, розвіявши теорії про те, що кадри були видалені через сварку.

Відео дня

Фото принца Гаррі і Меган Маркл зникли з профілю Кім Кардаш'ян не через сварку Фото: royal.uk

Яка справжня причина видалення зіркових фотографій

Вона пояснила, що рішення видалити знімки було прийняте "з поваги", але аж ніяк через раптові суперечки між ними.

"Це було дійсно невинно, що дуже дивно. Мама і Меган дружать вже кілька років, і у них дуже теплі стосунки", — зазначила зірка.

За словами Кім Кардаш'ян, спочатку принц Гаррі та Меган Маркл "дали зелене світло" публікації фотографій з вечірки у соцмережах. Проте згодом спам'яталися, адже тоді був День пам'ять, в ході якого вшановувалися військовослужбовці, що загинули на службі.

"Після того, як це було опубліковано, вони, здається, зрозуміли, що це День пам’яті, і не хотіли, щоб їх бачили на вечірці, хоча це вже було опубліковано, знаєте, а потім видалили. А потім, здається, вони зрозуміли: "О, це було так безглуздо", — розповіла Кардаш'ян.

Також зірка зізналася, що їй не сподобалася реакція шанувальників на видалення фотографій.

"Це жахливо. Це просто перетворили на щось настільки божевільне та безглузде, чого просто не мало бути", — розповіла Кардаш'ян.

Нагадаємо, 28 січня видання Express повідомляло, що король Чарльз готується зробити "величезний жест" для принца Гаррі та Меган Маркл.

