Меган Маркл вперше за довгий час приїде до Британії: їй доведеться зіштовхнутися з "великою проблемою"

Меган Маркл вперше за чотири роки має повернутися разом з принцом Гаррі до Великобританії вже невдовзі, проте інсайдери стверджують, що їй доведеться зіштовхнутися з "великою проблемою".

Якщо раніше головною дилемою для Меган Маркл під час перебування у Британії була безпека, то тепер на неї можуть очікувати не менш серйозні проблеми. Про це пише видання Radar Online з посиланням на інсайдерів.

Влітку 2027 року принц Гаррі має прибути на захід Invictus Games до Британії, через що кількарічна відсутність зірки на території країни може обірватися. Сім'я розглядає поїздку разом зі своїми дітьми, проте офіційних намірів поки не підтверджено.

"Стосунки" Меган Маркл з Британією завжди бути напруженими, проте цього разу під час приїзду все може вийти на інший рівень. Цю проблему відчуває сама дружина принца Гаррі, через що її охоплюють тривожні роздуми.

"Її найбільше турбує не логістика чи протокол, а величезний обсяг уваги преси та негатив, якого вона очікує. Вона відчуває, що ставлення британських ЗМІ до неї лише погіршилося", — розповіло джерело у коментарі для ЗМІ.

Меган Маркл побоюється через можливе повернення до Британії Фото: Instagram/sussexroyal

Проти Меган Маркл виступає не тільки британська преса, а й значна частина суспільства, підкреслюють інсайдери.

"Рейтинг її популярності у Великій Британії залишається вкрай низьким, і переважна більшість населення все ще виступає проти неї. Вона добре усвідомлює, що значна частина британської преси залишається відкрито ворожою, і такий рівень ворожості неминуче ускладнить і зробить незручним будь-яке повернення", — розповіло джерело.

Додає тривожності Меган й те, що розкол у королівській родині все ще залишається значним. Через це ідея повернення здається їй більше емоційно напруженою й не вселяє яскравих надій.

Варто зазначити, що видання Daily Mail також писало про можливий приїзд Меган до Британії. За даними ЗМІ, головною умовою повернення є безпека.

Коли Меган Маркл востаннє була у Британії

44-річна дружина принца Гаррі не відвідувала Британію з 2022 року, хоча сам принц туди періодично навідується. Подружжя відмовилося від королівських обов'язків у 2020 році й переїхало у Каліфорнію, стверджуючи, що причинами стали постійний тиск преси та побоювання щодо емоційного стану Меган.

