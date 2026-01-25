Меган Маркл впервые за долгое время приедет в Британию: ей придется столкнуться с "большой проблемой"

Меган Маркл впервые за четыре года должна вернуться вместе с принцем Гарри в Великобританию уже вскоре, однако инсайдеры утверждают, что ей придется столкнуться с "большой проблемой".

Если раньше главной дилеммой для Меган Маркл во время пребывания в Британии была безопасность, то теперь ее могут ожидать не менее серьезные проблемы. Об этом пишет издание Radar Online со ссылкой на инсайдеров.

Летом 2027 года принц Гарри должен прибыть на мероприятие Invictus Games в Британию, из-за чего многолетнее отсутствие звезды на территории страны может оборваться. Семья рассматривает поездку вместе со своими детьми, однако официальных намерений пока не подтверждено.

"Отношения" Меган Маркл с Британией всегда быть напряженными, однако на этот раз во время приезда все может выйти на другой уровень. Эту проблему чувствует сама жена принца Гарри, из-за чего ее охватывают тревожные размышления.

"Ее больше всего беспокоит не логистика или протокол, а огромный объем внимания прессы и негатив, которого она ожидает. Она чувствует, что отношение британских СМИ к ней только ухудшилось", — рассказал источник в комментарии для СМИ.

Меган Маркл опасается из-за возможного возвращения в Британию Фото: Instagram/sussexroyal

Против Меган Маркл выступает не только британская пресса, но и значительная часть общества, подчеркивают инсайдеры.

"Рейтинг ее популярности в Великобритании остается крайне низким, и подавляющее большинство населения все еще выступает против нее. Она хорошо осознает, что значительная часть британской прессы остается открыто враждебной, и такой уровень враждебности неизбежно усложнит и сделает неудобным любое возвращение", — рассказал источник.

Добавляет тревожности Меган и то, что раскол в королевской семье все еще остается значительным. Из-за этого идея возвращения кажется ей более эмоционально напряженной и не внушает ярких надежд.

Стоит отметить, что издание Daily Mail также писало о возможном приезде Меган в Британию. По данным СМИ, главным условием возвращения является безопасность.

Когда Меган Маркл в последний раз была в Британии

44-летняя жена принца Гарри не посещала Британию с 2022 года, хотя сам принц туда периодически наведывается. Супруги отказались от королевских обязанностей в 2020 году и переехали в Калифорнию, утверждая, что причинами стали постоянное давление прессы и опасения относительно эмоционального состояния Меган.

