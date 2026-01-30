Пришел в упадок и порос травой: что случилось с домом, где нашли мертвой Мэрилин Монро (фото)

Супруги, которые приобрели дом Мэрилин Монро в престижном районе Брентвуд, засыпали бассейн и судятся с мэром Лос-Анджелеса Карен Басс за право его демонтировать.

Новые владельцы особняка Брайна Милстайн и Рой Банк приобрели недвижимость в 2023 году за 8 миллионов долларов. Снимки с высоты показывают, что место, где когда-то располагался культовый бассейн легендарной актрисы, теперь покрыто травой, пишет издание New York Post.

Именно возле этого бассейна, отделанного испанской плиткой, которую Монро выбирала лично, летом 1962 года состоялась запись часть ее последнего интервью для журнала Life. Актриса тогда называла свое бунгало "милым мексиканским домиком".

Дом планируют снести

После приобретения недвижимости новые владельцы подали заявку, чтобы снести дом и впоследствии получили одобрение городских властей. Однако вскоре возникли проблемы: в 2024 году, уже после выдачи необходимых документов, городская администрация присвоила зданию статус историко-культурного памятника.

Дом Монро с высоты Фото: California Post

В иске, поданном против мэра Басс и города Лос-Анджелес, Брайна Милстайн и Рой Банк утверждают, что в течение 60 лет после смерти Монро власти не проявляли никакого интереса к этой недвижимости. За это время дом неоднократно реконструировали, и он сменил нескольких владельцев.

Дом неоднократно реконструировали Фото: California Post

Супруги отмечают, что новый статус фактически лишил их собственность стоимостью 8,3 миллиона долларов любой практической ценности и сделал невозможным ее использование.

Смерть Мэрилин Монро

Кстати, именно в этом доме, возведенном на небольшой тупиковой улице в сердце элитного района, в августе 1962 года нашли мертвой Мэрилин Монро. Тело актрисы лежало в главной спальне в окружении рецептурных лекарств. Официальная причина смерти — передозировка, которая расценивается как вероятное самоубийство.

Актриса Мэрилин Монро Фото: California Post

Прилегающий к домику Мэрилин Монро участок также принадлежит супругам, — он застроен массивным особняком с новым бассейном.

