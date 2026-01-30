Занепав і поріс травою: що сталося з будинком, де знайшли мертвою Мерилін Монро (фото)

Подружжя, яке придбало будинок Мерилін Монро в престижному районі Брентвуд, засипало басейн та судитися з мером Лос-Анджелеса Карен Басс за право його демонтувати.

Нові власники особняка Брайна Мілстайн та Рой Банк придбали нерухомість у 2023 році за 8 мільйонів доларів. Знімки з висоти показують, що місце, де колись розташовувався культовий басейн легендарної акторки, тепер вкрите травою, пише видання New York Post.

Саме біля цього басейну, оздобленого іспанською плиткою, яку Монро обирала особисто, влітку 1962 року відбувся запис частина її останнього інтерв'ю для журналу Life. Акторка тоді називала своє бунгало "милим мексиканським будиночком".

Будинок планують знести

Після придбання нерухомості нові власники подали заявку, щоб знести будинок і згодом отримали схвалення міської влади. Проте невдовзі виникли проблеми: у 2024 році, вже після видачі необхідних документів, міська адміністрація присвоїла будівлі статус історико-культурної пам'ятки.

Будинок Монро з висоти Фото: California Post

У позові, поданому проти мера Басс та міста Лос-Анджелес, Брайна Мілстайн та Рой Банк стверджують, що протягом 60 років після смерті Монро влада не виявляла жодного інтересу до цієї нерухомості. За цей час будинок неодноразово реконструювали, і він змінив кількох власників.

Будинок неодноразово реконструювали Фото: California Post

Подружжя наголошує, що новий статус фактично позбавив їхню власність вартістю 8,3 мільйона доларів будь-якої практичної цінності та унеможливив її використання.

Смерть Мерилін Монро

До речі, саме в цьому будинку, зведеному на невеликій тупиковій вулиці в серці елітного району, у серпні 1962 року знайшли мертвою Мерилін Монро. Тіло акторки лежало в головній спальні в оточенні рецептурних ліків. Офіційна причина смерті — передозування, яке розцінюють як ймовірне самогубство.

Акторка Мерилін Монро Фото: California Post

Прилегла до будиночка Мерилін Монро ділянка також належить подружжю, — вона забудована масивним особняком із новим басейном.

