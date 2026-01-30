Носили все модницы: культовая обувь 2010-х снова возвращается в тренды (фото)

Туфли начала 2010-х снова будут актуальны. Valentino Rockstud, одна из самых узнаваемых моделей своего времени, снова оказалась в центре внимания на фоне общего возрождения эстетики ранних 2010-х.

Возвращение Valentino Rockstud выглядит закономерным на фоне камбэка других знаковых вещей той эпохи — массивного ремня Gucci времен Алессандро Микеле, сумки Balenciaga City и каблуков Saint Laurent Tribute. Мода активно переосмысливает период, который еще недавно считался устаревшим, и культовые аксессуары снова становятся актуальными для новой аудитории, пишет Vogue.

Возвращение культовой обуви

Новую волну интереса к Valentino Rockstud спровоцировал трейлер фильма "Дьявол носит Prada 2". В первом же кадре Миранда Пристли появляется в красных туфлях Valentino Rockstud, уверенно шагая по коридорам журнала Runway.

Фото: Кадр из фильма

Этот эпизод мгновенно стал вирусным и вызвал активное обсуждение в TikTok и X. Часть пользователей сомневалась, что Миранда Пристли могла бы выбрать именно эту обувь, считая ее слишком массовой и не соответствующей статусу главного редактора. В то же время другие подчеркивали: если кто-то и способен вернуть культовую вещь из прошлого и снова сделать ее модной, то это именно Миранда Пристли. В итоге дискуссия сошлась к простой формуле: если Миранда носит Valentino Rockstud — они действительно вернулись.

Valentino Rockstud в 2010-х

Модель Valentino Rockstud впервые была представлена в сезоне осень-зима 2010/2011. Она была создана креативными содиректорами бренда Valentino Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли. Обувь стала частью тренда на гладиаторские силуэты, доминировавшие в начале десятилетия. Дизайн вдохновлялся архитектурой Рима и архивными кутюрными коллекциями Valentino, сочетая элегантную форму с металлическими шипами как ключевым декоративным элементом.

Valentino Rockstud быстро стали символом баланса между классикой и провокацией и соответствовали образу женщины начала 2010-х — утонченной, но смелой. Со временем характерные шипы появились не только на обуви, но и на сумках, клатчах, сандалиях и одежде, превратившись в узнаваемый фирменный код бренда.

Культурный статус модели закрепили знаменитости. Аксессуары Valentino Rockstud выбирали Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Энн Хэтэуэй, Бейонсе и Миранда Керр. В то же время чрезмерная популярность сыграла против модели: в конце 2010-х она потеряла актуальность и стала символом своей эпохи наряду с басками и массивными украшениями.

