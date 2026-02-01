Высокая мода возвращается: вышел трейлер второй части "Дьявол носит Prada" (видео)

Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала трейлер второй части культового фильма "Дьявол носит Prada". Премьера фильма на больших экранах запланирована на 1 мая этого года.

К исполнению своих ролей вернутся актрисы Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Об этом говорится в тизере кинокомпании к новой части.

"Самое большое кинособытие года начинается сейчас", — говорится в титрах видео.

Два месяца назад кинокомпания разместила первый трейлер, в котором сообщила о возвращении на экраны уже второй части культового фильма. Тогда сообщалось, что основной актерский состав остался без изменений.

"Спустя почти двадцать лет после своих культовых ролей Миранды, Энди, Эмили и Найджела — Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи — возвращаются на модные улицы Нью-Йорка и в стильные офисы журнала Runway в долгожданном сиквеле феномена 2006 года, который определил целое поколение", — указывается в пресс-релизе киностудии.

Известно, что в состав актеров присоединятся такие звезды как сэр Кеннет Брана, Джастин Теру, Люси Лю, Патрик Брэммолл, Калеб Хирон, Хелен Дж. Шен, Полин Шаламе, Би Джей Новак и Конрад Рикамора. Кроме того, Трейси Томс и Тибор Фельдман снова появятся в ролях Лили и Ирва из первого фильма.

