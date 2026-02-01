Висока мода повертається: вийшов трейлер другої частини "Диявол носить Prada" (відео)

Кінокомпанія 20th Century Fox опублікувала трейлер другої частини культового фільму "Диявол носить Prada". Прем'єра фільма на великих екранах запланована на 1 травня цього року.

До виконання своїх ролей повернуться акторки Мерил Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі, йдеться в тизері кінокомпанії до нової частини.

"Найбільша кіноподія року починається зараз", — йдеться в титрах трейлера.

Два місяці тому кінокомпанія розмістила перший трейлер, у якому повідомила про повернення на екрани вже другої частини культового фільму. Тоді повідомлялося, що основний акторський склад залишився без змін.

"Майже через двадцять років після своїх культових ролей Міранди, Енді, Емілі та Найджела — Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі — повертаються на модні вулиці Нью-Йорка та до стильних офісів журналу Runway у довгоочікуваному сиквелі феномену 2006 року, який визначив ціле покоління", — вказують в пресрелізі кіностудії.

Відео дня

Наразі відомо, що до складу акторів долучаться такі зірки як сер Кеннет Брана, Джастін Теру, Люсі Лю, Патрік Бреммолл, Калеб Хірон, Гелен Дж. Шен, Полін Шаламе, Бі Джей Новак і Конрад Рікамора. Крім того, Трейсі Томс і Тібор Фельдман знову з’являться у ролях Лілі та Ірва з першого фільму.

