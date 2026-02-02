Всемирно известная локация в Европе стала платной: что известно

В Риме туристы отныне должны платить за доступ к всемирно известному фонтану Треви. Вход в ограниченную зону непосредственно возле водного бассейна стоит два евро.

Таким образом власти итальянской столицы пытаются лучше регулировать потоки посетителей возле одной из главных туристических достопримечательностей города и предотвратить давку, пишет Der Spiegel.

Как работает фонтан Треви

Новая система доступа действует в большинство дней недели с 9:00 до 22:00. В понедельник и пятницу — с 11:30 до 22:00. В то же время на старте сделано исключение: в первый понедельник платный вход начнется уже с 9:00. Площадь перед фонтаном и в дальнейшем будет оставаться открытой для всех бесплатно.

Фонтан Треви: где приобрести билеты

Билеты стоимостью два евро можно приобрести заранее онлайн — для этого уже работает отдельный сайт на английском и итальянском языках. Также билеты продают на входе к фонтану с оплатой банковской картой и в нескольких туристических информационных пунктах. Жители Рима от уплаты освобождены.

Відео дня

Платить не нужно людям с инвалидностью и их сопровождающим, а также детям до шести лет.

Фонтан Треви в Риме стал платным Фото: Unsplash

Фонтан Треви: главная достопримечательность Рима

Фонтан Треви, расположенный в самом сердце Рима, является одной из главных достопримечательностей Вечного города. Мировую славу ему, в частности, принесла сцена купания Аниты Экберг в фильме Федерико Феллини "Сладкая жизнь".

Ежедневно фонтан посещают десятки тысяч людей — для фотографий или традиционного бросания монет в воду. Часто толпа у переполненного бассейна напоминала борьбу за лучшее селфи.

Ограничения возле фонтана Треви

Уже около года количество посетителей у фонтана ограничено: одновременно там могут находиться не более 400 человек. В прошлом году фонтан посетили более десяти миллионов человек, в пиковые дни — до 70 тысяч в сутки. В городских властях объясняют, что введение билетов должно помочь уменьшить перегрузку, улучшить впечатление туристов и защитить одну из самых популярных достопримечательностей города.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, женщина, которая побывала в Египте, призналась, что пожалела о визите внутрь одного из самых известных древних сооружений мира. Ее видео из пирамиды быстро разошлось по соцсетям и вызвало бурное обсуждение среди пользователей.