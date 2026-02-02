Всесвітньо відома локація в Європі стала платною: що відомо

У Римі туристи відтепер повинні платити за доступ до всесвітньо відомого фонтану Треві. Вхід до обмеженої зони безпосередньо біля водного басейну коштує два євро.

Таким чином влада італійської столиці намагається краще регулювати потоки відвідувачів біля однієї з головних туристичних принад міста та запобігти тисняві, пише Der Spiegel.

Як працює фонтан Треві

Нова система доступу діє у більшість днів тижня з 9:00 до 22:00. У понеділок і п’ятницю — з 11:30 до 22:00. Водночас на старті зроблено виняток: у перший понеділок платний вхід розпочнеться вже з 9:00. Площа перед фонтаном і надалі залишатиметься відкритою для всіх безкоштовно.

Фонтан Треві: де придбати квитки

Квитки вартістю два євро можна придбати заздалегідь онлайн — для цього вже працює окремий сайт англійською та італійською мовами. Також квитки продають на вході до фонтану з оплатою банківською карткою та в кількох туристичних інформаційних пунктах. Мешканці Рима від сплати звільнені.

Платити не потрібно людям з інвалідністю та їхнім супровідникам, а також дітям до шести років.

Фонтан Треві в Римі став платним Фото: Unsplash

Фонтан Треві: головна памʼятка Рима

Фонтан Треві, розташований у самому серці Рима, є однією з головних пам’яток Вічного міста. Світову славу йому, зокрема, принесла сцена купання Аніти Екберг у фільмі Федеріко Фелліні "Солодке життя".

Щодня фонтан відвідують десятки тисяч людей — для фотографій або традиційного кидання монет у воду. Часто натовп біля переповненого басейну нагадував боротьбу за найкраще селфі.

Обмеження біля фонтану Треві

Вже близько року кількість відвідувачів біля фонтану обмежена: одночасно там можуть перебувати не більше 400 осіб. Торік фонтан відвідали понад десять мільйонів людей, у пікові дні — до 70 тисяч на добу. У міській владі пояснюють, що запровадження квитків має допомогти зменшити перевантаження, покращити враження туристів і захистити одну з найпопулярніших пам’яток міста.

